El día de ayer, martes, en México se amaneció con la noticia de que habían girado una orden de aprehensión sobre Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, después de que se incumpliera con el tema de transmisiones de partidos de sus clubes con Fox Sports. De esta manera, se reveló que los duelos que se televisaron en Tubi no estaban permitidos.

Es por eso que durante todo el día se habló de esta polémica en la que estaban envueltos, a eso se le sumaron las palabras que hace unas semanas dijo el propio Martínez respecto a los equipos que lidera y las decisiones que se tomaron en cada uno de ellos en los últimos torneos, haciendo que casi a todos les fuera muy mal en este torneo.

Jesús Martínez se defiende

Es por ello que tras los últimos reportes que se dieron a conocer, por la noche, Jesús salió a dar un comunicado grabado para el público en el que asegura que las acusaciones son falsas, puesto que siempre han cumplido con los contratos que se les estipulan y hay acciones que lo respaldan, así como muchas instituciones que lo pueden constatar.

“Aquí estoy como siempre para dar la cara porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación de Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Nosotros, durante 30 años hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos, dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo en la creación de fuentes de empleo…” Jesús Martínez

Ante estas palabras, inmediatamente recibió el respaldo de nueva cuenta de la afición de sus equipos en México y dejó en advertencia que este miércoles daría a conocer más información al respecto. Seguramente, tendrá que presentar las pruebas que lo dejan de lado en estas circunstancias con la televisora de paga, ya que en su video mostraba molestia por lo sucedido hacia su imagen.

