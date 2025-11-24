Juárez vs. Toluca: Día, hora y TV de la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Después de varias horas de especulación y versiones encontradas, la Liga MX finalmente hizo oficial los días y horarios para los partidos de Cuartos de Final del Apertura 2025. Tras vencer a Pachuca en el Play-In, Juárez finalmente se enfrentará a Toluca, el líder de la Fase Regular.

El primer duelo de la serie se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los Bravos intentarán hacerse fuerte ante su gente para llegar con ventaja a la vuelta. Por su parte, los Diablos Rojos saben que un buen resultado fuera de casa puede ser clave para manejar el partido decisivo en el Estadio Nemesio Diez.

El encuentro de ida entre Juárez y Toluca se disputará este miércoles 26 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en Juárez. Además, será transmitido por TV Azteca, Fox Sports y Caliente TV, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados que no quieran perderse ningún detalle.

La definición de la serie será tres días después, el sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas, en el Estadio Nemesio Diez. Ahí, el conjunto escarlata buscará cerrar con fuerza frente a su público, mientras que Juárez irá por dar unos de los mayores golpes del año.

Los demás cruces confirmados de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Tigres UANL (2°) vs. Xolos (7°) Ida: miércoles 26 de noviembre en el Estadio Caliente a las 23:00 horas. Vuelta: sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario a las 21:10 horas.

Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°) Ida: jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 20:07 horas. Vuelta: domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

América (4°) vs. Rayados (5°) Ida: miércoles 26 de noviembre en el Estadio BBVA a las 21:05 horas. Vuelta: sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas.

