Toluca y Pumas UNAM se enfrentan este martes 21 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El encuentro se adelantó debido a que los Diablos juegan el próximo sábado el Campeón de Campeones ante Cruz Azul y por eso se lleva a cabo hoy en el Nemesio Díez a partir de las 21:05hs (CDMX).
Por el lado del local, Toluca viene de ganarle por 2-0 a Chivas en el Estadio Akron con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. El equipo de Antonio Mohamed comenzó de gran manera la Liga MX y buscará conseguir su primera victoria en su casa.
Con respecto a la visita, Pumas sufrió una dura derrota al caer por 3-0 ante Pachuca en CU. El conjunto auriazul está viviendo una etapa de cambios tras la salida de Efraín Juárez y necesita tiempo para volver a construir un equipo de la mano de Esteban Solari.
La probable alineación de Toluca
- Luis García
- Santiago Simón
- Bruno Méndez
- Jesús Gallardo
- Federico Pereira
- Everardo López
- Franco Romero
- Jorge Díaz
- Jesús Angulo
- Alexis Vega
- Erick Gutiérrez
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ruben Duarte
- Álvaro Angulo
- Santiago Trigos
- Pedro Vite
- Rodrigo López
- Sebastián Córdova
- Juninho
- Robert Morales