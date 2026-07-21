Toluca y Pumas se enfrentan en el Nemesio Díez por la segunda jornada de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Toluca y Pumas UNAM se enfrentan este martes 21 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El encuentro se adelantó debido a que los Diablos juegan el próximo sábado el Campeón de Campeones ante Cruz Azul y por eso se lleva a cabo hoy en el Nemesio Díez a partir de las 21:05hs (CDMX).

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Por el lado del local, Toluca viene de ganarle por 2-0 a Chivas en el Estadio Akron con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. El equipo de Antonio Mohamed comenzó de gran manera la Liga MX y buscará conseguir su primera victoria en su casa.

Con respecto a la visita, Pumas sufrió una dura derrota al caer por 3-0 ante Pachuca en CU. El conjunto auriazul está viviendo una etapa de cambios tras la salida de Efraín Juárez y necesita tiempo para volver a construir un equipo de la mano de Esteban Solari.

La probable alineación de Toluca

Luis García

Santiago Simón

Bruno Méndez

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Everardo López

Franco Romero

Jorge Díaz

Jesús Angulo

Alexis Vega

Erick Gutiérrez

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La probable alineación de Pumas