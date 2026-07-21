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¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones de Toluca vs. Pumas por la Jornada 2 del Apertura 2026

Toluca y Pumas se enfrentan en el Nemesio Díez por la segunda jornada de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Toluca y Pumas se enfrentan por la Liga MX
© Getty ImagesToluca y Pumas se enfrentan por la Liga MX

Toluca y Pumas UNAM se enfrentan este martes 21 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El encuentro se adelantó debido a que los Diablos juegan el próximo sábado el Campeón de Campeones ante Cruz Azul y por eso se lleva a cabo hoy en el Nemesio Díez a partir de las 21:05hs (CDMX).

Por el lado del local, Toluca viene de ganarle por 2-0 a Chivas en el Estadio Akron con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. El equipo de Antonio Mohamed comenzó de gran manera la Liga MX y buscará conseguir su primera victoria en su casa.

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Con respecto a la visita, Pumas sufrió una dura derrota al caer por 3-0 ante Pachuca en CU. El conjunto auriazul está viviendo una etapa de cambios tras la salida de Efraín Juárez y necesita tiempo para volver a construir un equipo de la mano de Esteban Solari.

La probable alineación de Toluca

  • Luis García
  • Santiago Simón
  • Bruno Méndez
  • Jesús Gallardo
  • Federico Pereira
  • Everardo López
  • Franco Romero
  • Jorge Díaz
  • Jesús Angulo
  • Alexis Vega
  • Erick Gutiérrez

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Ruben Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Santiago Trigos
  • Pedro Vite
  • Rodrigo López
  • Sebastián Córdova
  • Juninho
  • Robert Morales
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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