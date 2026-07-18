El Estadio Akron volverá a ver acción tras la Copa del Mundo y será para un evento espectacular: Chivas y Toluca, cara a cara en su presentación en el Apertura 2026. Dos de los equipos que mejor juegan futbol en México se cruzarán muy tempranamente en la temporada, en su primer partido en el nuevo campeonato.

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En la previa del compromiso de este sábado entre el ‘Rebaño Sagrado’ y los ‘Diablos Rojos’, los fanáticos no ocultaron su fastidio por la transmisión del partido. Al tratarse de uno de los platos fuertes de esta jornada 1 del Apertura 2026, todos esperaban que pudiese verse gratis en todo el suelo mexicano, pero no será así.

De acuerdo a la grilla deportiva del día, el encuentro entre Chivas y Toluca no irá por TV abierta en México, por lo que habrá que pagar para poder seguir el compromiso. Ninguno de los canales de la señal abierta posee en su programación el juego de esta tarde para pasarlo en vivo y en directo con imagen y sonido.

Chivas vs. Toluca, el mejor juego del sábado [Foto: Getty]

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Esta situación, sin embargo, surge de un acuerdo comercial que tiene el club de Guadalajara. Todos los cruces de Chivas como local los transmite Amazon Prime Video, a raíz del convenio de derechos exclusivos firmado entre la institución y Amazon. De ese modo, no solo este ante Toluca sino todos los del Akron van por esta vía.

Para poder ver el encuentro de este sábado, hay que ingresar a Amazon Prime México y crear una cuenta, realizando el pago de la suscripción inicial. Cualquier plan de los que ofrece la plataforma incluye el juego de Chivas vs. Toluca que se jugará hoy en el Estadio Akron. El registro tiene un coste de 99 pesos mexicanos por mes.