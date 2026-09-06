José Juan Macías ya tendría fecha de regreso

JJ Macías ya regresó a Cantera para continuar con su rehabilitación y pronto lo podríamos ver de nueva cuenta con Pumas.

Fue el 8 de noviembre de 2025 cuando José Juan Macías sufrió su última lesión en la rodilla por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, de acuerdo con la información de Récord, el delantero de los Pumas ya habría regresado hoy a continuar su rehabilitación en Cantera, después de un proceso especial por su cuenta.

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Y es que hay que mencionar que debido a su situación económica personal, el futbolista auriazul pudo llevar una rehabilitación especializada durante su recuperación, por lo que ahora tendría que continuar lo que le resta dentro de la institución universitaria justamente antes de volver a las canchas con el equipo del Pedregal.

¿Cuándo regresaría JJ Macías con Pumas?

Cabe mencionar que de acuerdo con la misma fuente, el delantero ya se encuentra en los últimos detalles de su recuperación, por lo que auguran que precisamente en el mes de noviembre ya pueda ser contemplado con minutos en las fuerzas básicas del club e incluso aparecer en la banca durante las dos últimas fechas de la fase regular.

Se podría decir que entre la Jornada 16 y 17 el mexicano ya podría ser contemplado por Esteban Solari y soñando con una posible Liguilla. En estas últimas fechas del Apertura 2026, el equipo auriazul se estaría midiendo ante América y Rayados, por lo que son duelos de bastante importancia donde regresaría.

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Aunque aún faltan cerca de dos meses para que esto pueda darse, la realidad es que con JJ Macías deben ir precavidos porque ha tenido recaídas con sus lesiones anteriores en entrenamientos, por lo que en esta ocasión precisamente no quieren apresurar los procesos y tras cerca de un año fuera del equipo sería esta su oportunidad de volver.

En síntesis