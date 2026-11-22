¡Se acabó la etapa clasificatoria! Este domingo concluyó el desarrollo de la jornada 17 del campeonato, que también fue el desenlace de la fase regular del Apertura 2026. Con la doble franja de encuentros del día de la fecha, se terminó la competencia en las tablas y ya tenemos superlíder general y líder de goleo de la Liga MX.

Publicidad

Lo más destacado de la jornada fue el triunfo 1-0 de Chivas ante Cruz Azul, que tuvo serias consecuencias sobre la definición de la sumatoria de puntos. El cruce entre rojiblancos y celestes en el Estadio Akron ponía en juego la punta del torneo, y esta victoria decretó todo. El local le arrebató la chance al campeón de quedar arriba.

La felicidad de ‘Tala’ por el triunfo rojiblanco [Foto: Getty]

¿Quién terminó primero en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Consumada la última fecha de la fase regular, ‘El Rebaño’ se convirtió en el superlíder definitivo de esta primera ronda del Apertura 2026. Cruz Azul, último campeón del futbol mexicano, acabó con 32 puntos, uno por debajo de Chivas, su rival de turno. De esta manera, con la caída en Guadalajara perdió ese primer puesto.

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones final del Apertura 2026 de la Liga MX:

¿Quién terminó primero en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Con el transcurso de los acontecimientos, Salomón Rondón se transformó en el campeón de goleo del Apertura 2026. Con 17 tantos en 17 jornadas, el atacante venezolano hizo orgulloso a Pachuca y finalizó en lo más alto del ranking de artilleros de este torneo. De este modo, superó por seis de ventaja a su escolta Henry Martín.

Así quedó la tabla de goleo final del Apertura 2026 de la Liga MX: