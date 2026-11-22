El cruce que se viene en Guadalajara define tanto que hay desesperación por sintonizar la transmisión.

El espectáculo que animarán Chivas y Cruz Azul esta tarde en el Estadio Akron de Guadalajara será para alquilar balcones. No se miden solo uno de los que mejor juega y el último campeón, sino también los dos equipos con chances de superliderato del Apertura 2026. Aquí se definirá quién queda en lo más alto de la tabla general.

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En busca de finalizar arriba de todo en la fase regular, al ‘Rebaño’ sólo le sirve ganar, ya que perdiendo o empatando Chivas quedaría en la segunda posición del torneo. Del otro lado, a ‘La Máquina’ le queda cómodo ganar o empatar, puesto que si sufre una derrota entregará la cima del campeonato a manos de su rival de turno.

Este partido lo seguirán los aficionados de Cruz Azul y Chivas pero también los de varios equipos del futbol mexicano. Es queeste duelo conformará los cruces restantes de la Fiesta Grande del torneo de este segundo semestre de la Liga MX. Eso hará que el choque de turno tenga una audiencia multitudinaria dentro del país.

Chivas vs. Cruz Azul, sin transmisión gratuita [Foto: Getty]

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En este sentido, cuando los simpatizantes en general enciendan la televisión advertirán que el partido no irá por TV abierta en México. Ninguno de los canales disponibles en la grilla de las señales gratuitas transmitirá el penúltimo juego de esta jornada 17 en sus pantallas. No se podrá ver sin pagar este desafío de titanes.

Esta situación tiene que ver con que Amazon Prime Video tiene el monopolio de los juegos de Chivas de local. Esta plataforma online acapara todos los derechos de transmisión de los partidos del equipo de Gabriel Milito en el Estadio Akron. No habrá otro canal ni servicio de streaming que pase en simultáneo el compromiso de hoy.

El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 17.07 horas del Centro de México y no habrá otros juegos disputándose al mismo tiempo. Toda la atención se la llevará este cruce desde Guadalajara. Este Chivas-Cruz Azul será el primero de los dos únicos partidos que tiene la agenda del día de la fecha en la Liga MX.