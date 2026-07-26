¿Juega Hugo Cuypers? Las alineaciones de Necaxa vs. Rayados por el Apertura 2026

Desde las 17:00 horas de la CDMX, Necaxa recibe a Rayados por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes. El equipo de Martín Varini empezó el torneo de la mejor manera tras vencer por 2-1 a Atlante y quiere seguir por ese camino para pelear por un lugar en la Liguilla.
Los regios, por su parte, también comenzaron el Apertura con el pie derecho. Con Matías Almeyda en el banquillo, vencieron por 3-2 a Santos Laguna en su primera presentación y ahora buscarán sumar su segunda victoria consecutiva para mantenerse en la parte alta de la tabla.
El historial favorece ampliamente al equipo de Monterrey. En 24 enfrentamientos entre ambos equipos, Rayados suma 14 victorias contra apenas cuatro de Necaxa, mientras que los restantes seis encuentros que disputaron terminaron empatados.
Alineación de Necaxa para recibir a Rayados
- Luis Jiménez
- Agustín Oliveros
- Francisco Méndez
- Franco Rossano
- Martínez
- Leyva
- Lorenzo Faravelli
- Rogelio Cortéz
- Kevin Rosero
- Ricardo Monreal
- Israel Tello
Alineación de Rayados para visitar a Necaxa
- Luis Cárdenas
- Ricardo Chávez
- Stefan Medina
- Alonso Aceves
- Gerardo Arteaga
- Óliver Torres
- Jorge Rodríguez
- Jesús Corona
- Luca Orellano
- Lucas Ocampos
- Diego Rossi
En sintesis
- Necaxa y Rayados juegan este domingo en el Estadio Victoria por la jornada 2.
- Martín Varini buscará con Necaxa su segundo triunfo al hilo tras vencer a Atlante.
- Monterrey domina el historial directo con 14 victorias frente a cuatro de Necaxa.