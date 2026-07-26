¿Juega Hugo Cuypers? Las alineaciones de Necaxa vs. Rayados por el Apertura 2026

Los regios visitan a los Rayos por la segunda jornada de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Desde las 17:00 horas de la CDMX, Necaxa recibe a Rayados por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes. El equipo de Martín Varini empezó el torneo de la mejor manera tras vencer por 2-1 a Atlante y quiere seguir por ese camino para pelear por un lugar en la Liguilla.

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Los regios, por su parte, también comenzaron el Apertura con el pie derecho. Con Matías Almeyda en el banquillo, vencieron por 3-2 a Santos Laguna en su primera presentación y ahora buscarán sumar su segunda victoria consecutiva para mantenerse en la parte alta de la tabla.

El historial favorece ampliamente al equipo de Monterrey. En 24 enfrentamientos entre ambos equipos, Rayados suma 14 victorias contra apenas cuatro de Necaxa, mientras que los restantes seis encuentros que disputaron terminaron empatados.

Alineación de Necaxa para recibir a Rayados

Luis Jiménez

Agustín Oliveros

Francisco Méndez

Franco Rossano

Martínez

Leyva

Lorenzo Faravelli

Rogelio Cortéz

Kevin Rosero

Ricardo Monreal

Israel Tello

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Alineación de Rayados para visitar a Necaxa

Luis Cárdenas

Ricardo Chávez

Stefan Medina

Alonso Aceves

Gerardo Arteaga

Óliver Torres

Jorge Rodríguez

Jesús Corona

Luca Orellano

Lucas Ocampos

Diego Rossi

En sintesis