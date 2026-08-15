¿Por qué no juega Helinho en Atlante vs. Toluca por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

Mohamed eligió a los 11 para jugar el partido ante Atlante y Helinho no forma parte del equipo titular.

Atlante y Toluca se enfrentan desde las 17:00 hs de la CDMX en el torneo en busca de tres puntos importantes. Los Diablos Rojos quieren seguir ganando para estar en los primeros puestos del torneo, mientras que los Potros quieren seguir por el buen camino tras su regreso a primera.

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Toluca tendrá una ausencia importante para enfrentar a Atlante por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. No solo Paulinho quedó fuera del partido por lesión, sino que Helinho tampoco será titular en el encuentro de este sábado.

La situación de Helinho es diferente a la de Paulinho. El brasileño sí estará disponible para el entrenador, pero comenzará el partido entre los suplentes. Se trata de una decisión técnica, por lo que el atacante deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

La decisión sorprende teniendo en cuenta el peso ofensivo que puede aportar el brasileño, aunque el cuerpo técnico decidió apostar por otra formación para este compromiso ante Atlante.

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La alineación de Toluca vs. Atlante

García (P)

Barbosa

Méndez

Pereira

López

García

Gutiérrez

Romero

Angulo

Díaz Price

Viñas

En sintesis