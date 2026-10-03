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¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Rayados vs. Toluca por el amistoso internacional

Rayados y Toluca se enfrentan este sábado en un amistoso para no perder ritmo. Los posibles titulares de ambos equipos.

Paulinho, el goleador de Toluca
© Imago7Paulinho, el goleador de Toluca

La Liga MX no se juega este fin de semana y es por eso que varios equipos han organizado diferentes amistosos para no perder ritmo competitivo. Este es el caso de Rayados y de Toluca, que se enfrentan este sábado a partir de las 18:00hs (CDMX) en Texas.

Rayados viene de perder por 4-2 con Atlante en la fecha pasada del Apertura 2026. Matías Almeyda utilizará este amistoso para darle minutos a futbolistas que no han jugado con regularidad, aunque de todas maneras se espera que algunos titulares estén presentes.

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Por su parte, Toluca empató 3-3 con Cruz Azul el fin de semana pasado en lo que fue un partido apasionante. La última novedad en el club escarlata es la lesión de Nico Castro y, sumado a ausencias por la Fecha FIFA, Antonio Mohamed también presentaría un equipo con rotaciones.

La probable alineación de Rayados

  • Esteban Andrada
  • Érick Aguirre
  • Stefan Medina
  • Alonso Aceves
  • Luis Reyes
  • César Garza
  • Fidel Ambríz
  • Jesús Corona
  • Óliver Torres
  • Roberto de la Rosa
  • Djuka

La probable alineación de Toluca

  • Hugo González
  • Diego Barbosa
  • Antonio Briseño
  • Federico Pereira
  • Brian García
  • Víctor Guzmán
  • Fernando Arce
  • Erick Gutiérrez
  • Jesús Angulo
  • Pavel Pérez
  • Jorge Díaz Price
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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