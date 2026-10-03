¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Rayados vs. Toluca por el amistoso internacional

La Liga MX no se juega este fin de semana y es por eso que varios equipos han organizado diferentes amistosos para no perder ritmo competitivo. Este es el caso de Rayados y de Toluca, que se enfrentan este sábado a partir de las 18:00hs (CDMX) en Texas.
Rayados viene de perder por 4-2 con Atlante en la fecha pasada del Apertura 2026. Matías Almeyda utilizará este amistoso para darle minutos a futbolistas que no han jugado con regularidad, aunque de todas maneras se espera que algunos titulares estén presentes.
Por su parte, Toluca empató 3-3 con Cruz Azul el fin de semana pasado en lo que fue un partido apasionante. La última novedad en el club escarlata es la lesión de Nico Castro y, sumado a ausencias por la Fecha FIFA, Antonio Mohamed también presentaría un equipo con rotaciones.
La probable alineación de Rayados
- Esteban Andrada
- Érick Aguirre
- Stefan Medina
- Alonso Aceves
- Luis Reyes
- César Garza
- Fidel Ambríz
- Jesús Corona
- Óliver Torres
- Roberto de la Rosa
- Djuka
La probable alineación de Toluca
- Hugo González
- Diego Barbosa
- Antonio Briseño
- Federico Pereira
- Brian García
- Víctor Guzmán
- Fernando Arce
- Erick Gutiérrez
- Jesús Angulo
- Pavel Pérez
- Jorge Díaz Price