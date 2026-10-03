¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Rayados vs. Toluca por el amistoso internacional

Rayados y Toluca se enfrentan este sábado en un amistoso para no perder ritmo. Los posibles titulares de ambos equipos.

La Liga MX no se juega este fin de semana y es por eso que varios equipos han organizado diferentes amistosos para no perder ritmo competitivo. Este es el caso de Rayados y de Toluca, que se enfrentan este sábado a partir de las 18:00hs (CDMX) en Texas.

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Rayados viene de perder por 4-2 con Atlante en la fecha pasada del Apertura 2026. Matías Almeyda utilizará este amistoso para darle minutos a futbolistas que no han jugado con regularidad, aunque de todas maneras se espera que algunos titulares estén presentes.

Por su parte, Toluca empató 3-3 con Cruz Azul el fin de semana pasado en lo que fue un partido apasionante. La última novedad en el club escarlata es la lesión de Nico Castro y, sumado a ausencias por la Fecha FIFA, Antonio Mohamed también presentaría un equipo con rotaciones.

La probable alineación de Rayados

Esteban Andrada

Érick Aguirre

Stefan Medina

Alonso Aceves

Luis Reyes

César Garza

Fidel Ambríz

Jesús Corona

Óliver Torres

Roberto de la Rosa

Djuka

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La probable alineación de Toluca