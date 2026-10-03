Con el antecedente reciente de aquella final de Leagues Cup, Toluca y Rayados de Monterrey se reencontrarán en Houston, en el mismo estadio que se jugó ese encuentro. Esta vez, el enfrentamiento entre ambos equipos de la Liga MX será por un amistoso en Estados Unidos, que les servirá para evaluar nuevos jugadores.

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A falta de algunos minutos para el inicio del partido, se confirmó que Lorenzo Hernández será el árbitro del amistoso de este sábado 3 de octubre en el Shell Energy Stadium. A través de la planilla oficial, la organización del encuentro entre los Diablos Rojos y los Rayados de Monterrey dejó todo listo para el desarrollo del juego.

Lorenzo Hernández, autoridad principal encargada de este compromiso, es estadounidense y tiene 37 años de edad. Nacido en julio de 1989, es uno de los árbitros más reconocidos de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Como el amistoso se celebra en ese país, se escogió un réferi local que estuviese disponible para el caso.

Lorenzo Hernández, el elegido para el juego [Foto: MLS]

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El árbitro del Toluca vs. Rayados llegó a la máxima categoría hace apenas dos años, e incluso todavía no ha conseguido el gafete para ser árbitro internacional FIFA. Lorenzo Hernández inició su camino en la MLS Next Pro y luego lo continuó en la MLS, Primera División de EEUU, donde debutó en 2024. Es un silbante en crecimiento y con proyección.

Lorenzo Hernández desde muy chico estuvo vinculado al futbol, deporte que disputó en forma amateur desde los cuatro años hasta que llegó a estar en la universidad. Sin embargo, su incursión en el mundo arbitral fue por vocación familiar, ya que su padre se dedicaba a ello, e incluso su hermano acabó siendo réferi profesional también.

La terna arbitral de Toluca vs. Rayados que encabeza Lorenzo Hernández estará completada por Kevin Lock y Diego Blas (jueces de línea) y Sergi Demianchuck (cuarto árbitro). Al tratarse de un encuentro amistoso, no se utilizará el VAR ni la tecnología y todo será responsabilidad del equipo de silbantes mencionado con anterioridad.