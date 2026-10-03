Toluca y Rayados se enfrentan por un amistoso internacional, pero el partido no tendrá transmisión por los canales de TV abierta en México. La señal estará disponible a través de una plataforma de streaming.

Toluca y Rayados de Monterrey se enfrentan este sábado 3 de octubre por un partido amistoso internacional aprovechando el parón de la Fecha FIFA. El compromiso se lleva a cabo en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y comienza a partir de las 17:30hs (tiempo del Centro de México).

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Este encuentro sirve a ambas escuadras para mantener el ritmo competitivo antes del reinicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Además, significa un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre choriceros y regiomontanos tras verse las caras en instancias decisivas internacionales semanas atrás.

¿Por qué no va por TV abierta y por dónde ver el partido?

El partido entre Toluca y Rayados de este sábado 3 de octubre por el amistoso en Estados Unidos no se transmitirá por televisión abierta en México debido a que los derechos de transmisión de los partidos de exhibición organizados en suelo norteamericano pertenecen en exclusiva a plataformas de pago y servicios por suscripción.

Al no ser un encuentro oficial del torneo local emitido bajo la grilla habitual de los canales de señal abierta (como Canal 5 o Azteca 7), el juego se emitirá únicamente por streaming privado y televisión restringida:

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México: ViX Premium / TUDN (exclusivo digital/paga)

ViX Premium / TUDN (exclusivo digital/paga) Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, Univision

TUDN USA, TUDN.com, Univision Centroamérica y Sudamérica: ViX / TUDN

ViX / TUDN España: Sin transmisión confirmada

La actualidad de ambos equipos

Por el lado de los Diablos Rojos del Toluca, el equipo dirigido por Antonio Mohamed afronta esta prueba en territorio estadounidense con varias bajas en su plantilla habitual. El estratega argentino aprovechará el choque para darle rodaje a piezas de recambio y probar alternativas en la zona media antes de retomar la actividad oficial en la Liga MX.

Por su parte, Rayados de Monterrey llega al duelo en suelo texano con el objetivo de mantener la intensidad colectiva. El conjunto albiazul buscará afinar el funcionamiento táctico en todas sus líneas e integrar a futbolistas jóvenes para afrontar el cierre de la fase regular del certamen mexicano.

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