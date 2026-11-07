¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Rayados por el Apertura 2026

Este sábado 7 de noviembre continúa la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un duelo directo de alto impacto. El Deportivo Toluca recibe en la cancha del Estadio Nemesio Díez a los Rayados de Monterrey a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México) en el marco de la Jornada 16.
Los Diablos Rojos llegan a este encuentro ubicados en el quinto escalón de la clasificación general con 24 puntos, luego de igualar 2-2 frente a las Águilas del América en la jornada anterior. El conjunto escarlata buscará cortar su racha de empates recientes y hacer valer la localía en el “Infierno” para amarrar matemáticamente su boleto directo a la Liguilla ante su público.
Por su parte, la escuadra regiomontana arriba al Estado de México situada en la novena posición con 21 unidades y un duelo pendiente en el calendario. Tras empatar 2-2 ante Xolos de Tijuana en su última presentación, el equipo dirigido por el cuerpo técnico albiazul intentará mostrar solidez defensiva y explotar la jerarquía de sus hombres en el mediocampo para llevarse un triunfo clave en patio ajeno.
La alineación de Toluca
- Hugo González
- Brian García
- Federico Pereira
- Luan
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Nicolás Castro
- Helinho
- Pável Pérez
- Alexis Vega
- Paulinho
La alineación de Rayados
- Esteban Andrada
- Ricardo Chávez
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Óliver Torres
- Lucas Ocampos
- Jesús “Tecatito” Corona
- Orbelín Pineda
- Diego Rossi
- Hugo Cuypers
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En sintesis
- Toluca y Monterrey se enfrentan este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas.
- El Estadio Nemesio Díez albergará el partido por la Jornada 16 del Torneo Apertura.
- Toluca suma 24 puntos en la tabla general mientras que Monterrey acumula 21 unidades.