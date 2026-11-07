Qué pasa si Rayados pierde, empata o gana con Toluca de cara a la Liguilla del Apertura 2026

Rayados de Monterrey afronta un partido clave ante Toluca por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Actualmente, los dirigidos por su cuerpo técnico ocupan el noveno puesto con 21 puntos y necesitan sumar para acercarse a la zona de clasificación. Conoce qué pasa si ganan, empatan o pierden ante los Diablos Rojos y cómo quedaría su panorama rumbo a la Liguilla.

Desde las 19:00 horas de la CDMX, Toluca recibe a Rayados de Monterrey por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que promete muchísimas emociones de principio a fin. Ambos equipos llegan con la necesidad de volver a ganar después de haber dejado puntos en el camino durante sus últimas presentaciones.

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Los regiomontanos vienen de igualar 3-3 frente a Xolos de Tijuana, mientras que los Diablos Rojos repartieron unidades con América tras empatar 2-2. Sin embargo, sus realidades en la tabla son diferentes: Toluca se encuentra por ahora dentro de los puestos de clasificación a la Liguilla, mientras que Monterrey permanece fuera de esa zona y necesita sumar para acercarse a su objetivo.

Por eso, el resultado de este compromiso puede modificar considerablemente el panorama de Rayados. Una victoria le permitiría dar un paso importante hacia la clasificación, mientras que un empate o una derrota complicarían sus aspiraciones de cara a las últimas jornadas del Apertura 2026.

¿Qué pasa si Rayados le gana a Toluca?

Si Monterrey consigue los tres puntos en el Nemesio Diez, llegará a 24 unidades y dará un salto importante en la tabla de posiciones. De esta manera, superaría a Tijuana y León, que tienen 22 puntos, y se metería de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

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Además, el triunfo le permitiría depender de sus propios resultados para conseguir el boleto a Cuartos de Final. Todavía tendría seis puntos por disputar en sus dos compromisos restantes, por lo que incluso podría aspirar a escalar algunas posiciones más y acercarse al Top 4.

¿Qué pasa si Rayados empata con Toluca?

En caso de repartir puntos con los Diablos Rojos, Monterrey llegaría a 22 unidades, igualando la cantidad que actualmente tienen León y Tijuana. Su diferencia de goles podría favorecerlo en esa disputa, ya que cuenta con mejores números que ambos equipos.

De todas maneras, el empate no le permitiría dar el salto que necesita en esta jornada. Rayados conservaría sus posibilidades de clasificar dependiendo de sí mismo, pero estaría obligado a conseguir buenos resultados en sus siguientes compromisos frente a Querétaro y Pumas.

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¿Qué pasa si Rayados pierde ante Toluca?

Una derrota sería el escenario más complicado para los regiomontanos. Monterrey permanecería con 21 puntos, mientras que Toluca llegaría a 27 unidades y daría un paso prácticamente definitivo hacia los Cuartos de Final.

Sin embargo, una caída ante los Diablos Rojos no significaría su eliminación matemática. Monterrey todavía tendría pendiente su encuentro frente a Querétaro, por lo que conservaría posibilidades de alcanzar los 27 puntos.

En sintesis

Toluca recibe a Rayados este sábado a las 19:00 horas por la jornada 16.

este sábado a las 19:00 horas por la jornada 16. Rayados de Monterrey suma 21 puntos tras empatar 3-3 ante Xolos de Tijuana.

puntos tras empatar 3-3 ante Xolos de Tijuana. Toluca alcanzará 27 unidades si consigue la victoria frente a Monterrey en casa.