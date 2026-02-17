El Clásico Joven entre América y Cruz Azul por el Clausura 2026 tiene estadio confirmado

Faltan casi dos meses para el próximo Clásico Joven entre América y Cruz Azul. Ambos equipos se enfrentarán el sábado 11 de abril por la Jornada 14 del Clausura 2026 pero, como noticia importante, se confirmó cuál será el recinto que albergue el juego.

Recordemos que, debido a las remodelaciones en el Estadio Azteca (Banorte), el América está jugando de local en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el Cruz Azul recibe a sus rivales en el Estadio Cuauhtémoc después de su mudanza del Estadio Olímpico Universitario.

No obstante, Adrián Esparza de TUDN comentó que el próximo Clásico Joven se disputará en el Estadio Azteca. El Coloso de Santa Úrsula será reinaugurado el 28 de marzo en el amistoso de la Selección Mexicana ante Portugal y desde ese momento podrá volver a ser utilizado.

La solicitud del América a la Liga MX

De esta manera, el América ya le solicitó a la Liga MX el uso del Estadio Azteca para sus partidos como local y por eso el recinto estaría apto para albergar el Clásico Joven contra Cruz Azul, el cual se disputará el próximo 11 de abril por la Jornada 14 del torneo.

El último Clásico Joven en el Estadio Azteca fue en la final del Clausura 2024 (Getty Images)

Si bien Las Águilas podrán utilizar el Coloso de Santa Úrsula, todavía no está confirmado cuándo podría hacerlo Cruz Azul. Por lo pronto La Máquina disputará todos sus partidos del Clausura 2026 como local en el Estadio Cuauhtémoc.

Todavía faltan dos meses para dicho Clásico Joven. De momento el América se encuentra en un momento complicado del ciclo de André Jardine luego de perder el Clásico Nacional contra Chivas, mientras que Cruz Azul viene de derrotar a Tigres y se ubica 2° en la Liga MX.

En síntesis