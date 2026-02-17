La derrota frente a Mazatlán del domingo pasado culminó con el ciclo de Francisco Rodríguez Vílchez en Santos Laguna. Los Laguneros sumaron solo un punto de los 18 posibles en la Liga MX y la directiva de la Comarca busca revertir este mal momento.

Publicidad

Publicidad

El entrenador español llegó en reemplazo de Fernando Ortiz en julio de 2025. No obstante, Francisco Rodríguez no pudo conseguir buenos resultados y se espera que este martes Santos Laguna haga oficial la salida del técnico tras la caída con Mazatlán, un equipo que había perdido todos los partidos del Clausura 2026.

El reemplazante de Francisco Rodríguez en Santos Laguna

De acuerdo a lo informado por Gustavo Mendoza en el programa ‘La Última Palabra’, la directiva encabezada por Aleco Irarragorri eligió a Omar Tapia como el reemplazante de Francisco Rodríguez.

Omar Tapia ya se encuentra en el club cumpliendo el rol como encargado de las Fuerzas Básicas, pero también fue entrenador en categorías inferiores y asistente en el primer equipo, por lo que conoce muy bien a la institución y esperan que pueda aportar lo suyo para empezar a conseguir resultados positivos.

Publicidad

Publicidad

Omar Tapia sería el DT interino de Santos Laguna (Imago7)

Por lo pronto Omar Tapia sería técnico interino hasta que finalice el Clausura 2026, con la idea de que luego Santos Laguna contrate a un entrenador para la próxima temporada. No obstante, si el mexicano consigue buenos resultados, quién sabe si puede quedarse.

ver también ¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Jornada 6 del Clausura 2026?

Santos Laguna lleva algunos años siendo de los peores equipos de la Liga MX y la directiva encabezada por Aleco Irarragorri no consiguen revertir la situación. El último entrenador campeón en la Comarca fue Robert Dante Siboldi en el Clausura 2018.

Publicidad

Publicidad

En síntesis