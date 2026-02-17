Es tendencia:
logotipo del encabezado
Santos Laguna

Francisco Rodríguez no seguirá en Santos Laguna y ya se confirmó su reemplazante para la Liga MX

Francisco Rodríguez Vílchez se despide de Santos Laguna después de solo 6 victorias en 25 partidos. El reemplazante del español.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Francisco Rodríguez deja de ser el técnico de Santos Laguna
© Getty ImagesFrancisco Rodríguez deja de ser el técnico de Santos Laguna

La derrota frente a Mazatlán del domingo pasado culminó con el ciclo de Francisco Rodríguez Vílchez en Santos Laguna. Los Laguneros sumaron solo un punto de los 18 posibles en la Liga MX y la directiva de la Comarca busca revertir este mal momento.

Publicidad

El entrenador español llegó en reemplazo de Fernando Ortiz en julio de 2025. No obstante, Francisco Rodríguez no pudo conseguir buenos resultados y se espera que este martes Santos Laguna haga oficial la salida del técnico tras la caída con Mazatlán, un equipo que había perdido todos los partidos del Clausura 2026.

El reemplazante de Francisco Rodríguez en Santos Laguna

De acuerdo a lo informado por Gustavo Mendoza en el programa ‘La Última Palabra’, la directiva encabezada por Aleco Irarragorri eligió a Omar Tapia como el reemplazante de Francisco Rodríguez.

Omar Tapia ya se encuentra en el club cumpliendo el rol como encargado de las Fuerzas Básicas, pero también fue entrenador en categorías inferiores y asistente en el primer equipo, por lo que conoce muy bien a la institución y esperan que pueda aportar lo suyo para empezar a conseguir resultados positivos.

Publicidad
Omar Tapia sería el DT interino de Santos Laguna (Imago7)

Omar Tapia sería el DT interino de Santos Laguna (Imago7)

Por lo pronto Omar Tapia sería técnico interino hasta que finalice el Clausura 2026, con la idea de que luego Santos Laguna contrate a un entrenador para la próxima temporada. No obstante, si el mexicano consigue buenos resultados, quién sabe si puede quedarse.

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Jornada 6 del Clausura 2026?

ver también

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Jornada 6 del Clausura 2026?

Santos Laguna lleva algunos años siendo de los peores equipos de la Liga MX y la directiva encabezada por Aleco Irarragorri no consiguen revertir la situación. El último entrenador campeón en la Comarca fue Robert Dante Siboldi en el Clausura 2018.

Publicidad

En síntesis

  • Francisco Rodríguez deja Santos Laguna tras sumar un punto de 18 posibles en liga.
  • Omar Tapia asume como técnico interino de Santos Laguna tras dirigir en fuerzas básicas.
  • La directiva de Aleco Irarragorri registró la derrota contra Mazatlán como fin del ciclo.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
Lee también
La polémica decisión de Santos Laguna para salvar el torneo
Liga MX

La polémica decisión de Santos Laguna para salvar el torneo

Francisco Rodríguez le respondió a la afición que abucheó a Santos Laguna
Liga MX

Francisco Rodríguez le respondió a la afición que abucheó a Santos Laguna

¿Cómo está la lucha para evitar la multa del cociente tras la Jornada 6 del Clausura 2026?
Liga MX

¿Cómo está la lucha para evitar la multa del cociente tras la Jornada 6 del Clausura 2026?

Mundial 2026: el fixture con las fechas, los horarios, las sedes y dónde ver los partidos del Grupo J
Mundial 2026

Mundial 2026: el fixture con las fechas, los horarios, las sedes y dónde ver los partidos del Grupo J

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo