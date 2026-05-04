Bajo el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca cayó por 1-0 en condición de local ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez y ahora deberá remontar la serie de visitante el próximo fin de semana.

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Tras el compromiso, Antonio Mohamed, DT de los Diablos Rojos, habló en conferencia de prensa y reflexionó sobre el duelo: “Ellos fueron mejores que nosotros, supieron replegarse bien y después tienen jerarquía, encontraron el gol muy temprano. A partir de ahí encontraron más tranquilidad. Nosotros no encontramos los caminos y fueron justos ganadores, esa es la realidad”.

Por otro lado, también agregó: “Tenemos una semana definitoria. Esperemos recuperar gente para poder dar un primer paso y después ir a buscar un resultado que es bastante complicado, pero siempre hay una esperanza que hay que seguir”.

El análisis de Antonio el ‘Turco’ Mohamed tras perder la Ida de los Cuartos de Final ante Pachuca en el Nemesio Diez. 📝 pic.twitter.com/VM3UU8fkxK — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 4, 2026

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Sin embargo, también esbozó: “Este equipo ha demostrado levantarse cuando todos lo daban por caído. Tenemos la oportunidad otra vez de demostrar que estamos más vivos que nunca, sabiendo que llegamos tocados físicamente, pero con una energía positiva muy buena”.

Además, destacó: “Hoy intentamos proteger gente que viene cansada, que viene con molestias. Tenemos bajas y esperemos poder recuperarlas. Nuestro objetivo primario está muy claro desde el inicio”. Para cerrar, subrayó: “Hoy ya pasó, no podemos hacer nada. Lo único que hablamos es de estar físicamente bien para lo que viene. Habrá que demostrar en la cancha para qué estamos”.

¿Cuándo juega Toluca ante Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El compromiso de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo de la Primera División de México entre Pachuca y Toluca será el próximo domingo 10 de mayo desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

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En síntesis