Ni hasta el más pesimista imaginaba este escenario, pero lo cierto es que el paso de James Rodríguez por León está llegando a su fin de una manera triste. Y no tanto por el rendimiento del colombiano dentro de la cancha, que tuvo sus momentos de calidad, tal como sabe acostumbrar cada vez que aparece en escena, sino porque el equipo no lo acompañó. Ante esto, el ’10’ decidió emigrar y su entrenador, Ignacio Ambriz fue claro a la hora de acompañar la decisión.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué no juega Gilberto Mora en Pumas UNAM vs. Xolos por la Jornada 16 del Apertura 2025?

La Fiera tuvo un segundo semestre para el olvido. Tras el duro golpe que le significó el ser descalificado del Mundial de Clubes, todos los cañones fueron apuntados hacia el torneo doméstico, pero el nivel de juego nunca apareció pese a tener jugadores con la suficiente calidad como para que los aficionados se pudieran ilusionar.

Nacho Ambriz no se mete en la decisión de James de salir de León

De esta manera, James entendió que su futuro en 2026 no podía seguir en León y sobre todo si quiere contar con posibilidades concretas de disputar el Mundial 2026. En ese contexto, Ambriz fue muy claro con su testimonio tras la caída de este sábado por 2-0 ante el América y afirmó que no se mete en las decisiones contractuales, aunque lógicamente lamenta la partida de un futbolista fundamental en el equipo.

“Siempre contar con esta calidad de jugadores, a uno como entrenador le sirve. Tengo una buena relación con él, pero después viene la parte que se la acaba el contrato y ahí no me meto“, expresó Ambriz en rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, fue muy contundente a la hora de referirse a las necesidades que siente como entrenador en la plantilla y apuntó al frente de ataque: “Va a ser un análisis fuerte, tanto de la directiva como mía. Saber en qué es en lo que estamos fallando y lo que pretendemos. Anticipo la llegada de un delantero. Ver las posibilidades de tener a alguien que nos ayude a tener profundidad, tener un centro delantero con un mayor peso”.

ver también Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras anotación de Sergio Canales con Rayados

A León le queda un solo compromiso por cumplir en la Liga MX antes de salir de vacaciones y retomar a la competencia el próximo año. En la Jornada 17, La Fiera recibirá a Puebla en un compromiso en el que la presencia de James dentro del campo de juego es una incógnita. Lo que está claro es que esa será la última posibilidad de Rodríguez de vestir la playera esmeralda.