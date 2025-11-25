Uno de los jugadores que más esperan con ansias ver en los Cuartos de Final durante el Xolos vs Tigres es Gilberto Mora, y es que el juvenil mexicano logró un golazo en la clasificación para el Play-In ante FC Juárez. Siendo además la sensación por su participación en el Mundial Sub 20 y con Selección Mexicana, es desde luego el más esperado para este encuentro del Apertura 2025 en la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

El problema es que regularmente el conjunto de Tijuana juega sus partidos en casa a las 19:00 horas (21:00 horas del Centro de México), pero en esta ocasión jugarán a las 21:00 horas de local, es decir a las 23:00 horas, por lo que el encuentro acabará a la 1:00 horas del día jueves 27 de noviembre. Esto puso en duda que un menor de edad, como lo es Mora, pudiera jugar en ese horario y si la Ley Federal del Trabajo lo permite.

¿Gil Mora no podrá jugar?

De acuerdo con la información de esta misma, prohíbe que los menores trabajen horas extraordinarias y los domingos. Sin embargo, la penalización sería que el jugador sólo recibiera un “200% más de salario que corresponda a las horas de la jornada”. El tema aquí es que sí podrá jugar, pero tendría que recibir un pago extra por ello.

“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años , en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75”. Artículo 178 de la Ley Federal del Trabajo

Publicidad

Publicidad

Ahora, hay que mencionar que la Liga MX es una institución privada, por lo que en algunos aspectos tienen sus propias reglas. En este caso, en ninguno de los tópicos del reglamento del Máximo Circuito se tiene prohibido que ciertos jugadores disputen partidos después de cierto horario, por lo que no aplica aquí tampoco la sanción mencionada anteriormente.

Xolos ya jugó con menores antes

Si bien, hay a lo largo de los torneos varios ejemplos, fue el mismo equipo de Tijuana sólo que en la Sub 17, quienes disputaron un encuentro de los Cuartos de Final ante Santos Laguna un jueves 28 de noviembre a la misma hora que se pretende y en su momento no hubo ninguna situación, es por ello que se puede confirmar que en esta ocasión es lo mismo.

ver también Xolos vs. Tigres UANL: Día, hora y TV de la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

En síntesis

El juvenil de Xolos, Gilberto Mora , podrá jugar el partido de Cuartos de Final contra Tigres a las 23:00 horas (Centro de México).

, podrá jugar el partido de contra a las (Centro de México). La Ley Federal del Trabajo prohíbe a menores de 18 trabajar en horas extraordinarias, sancionando con un 200% más de salario .

prohíbe a menores de 18 trabajar en horas extraordinarias, sancionando con un . El reglamento de la Liga MX no prohíbe que jugadores menores disputen partidos después de cierto horario.

Publicidad