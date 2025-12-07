¿Cuándo salen a la venta los boletos de Toluca vs. Tigres UANL por la Final del Apertura 2025?

La gran final del Apertura 2025 ya tiene todo listo para su disputa. A partir de este jueves 11 de diciembre con horario aún por definir, Tigres UANL recibirá a Toluca en el Estadio Universitario por el juego de Ida de la instancia decisiva de la Liga MX.

De cara al juego que se llevará a cabo en el recinto regiomontano, este lunes 19 se dará a conocer de manera oficial cómo conseguir y cuánto costarán los boletos para los aficionados. Al respecto, el portal Marca reveló que se espera que para los abonados de los Felinos, la preventa de los boletos de la final de ida del Apertura 2025 comience desde el lunes 8 de diciembre. La venta general empezaría uno o dos días después.

En lo que respecta a los boletos para la final de Vuelta del Apertura 2025 podrían salir a la venta recién el miércoles 10 de diciembre, aunque de momento aún no hay un comunicado oficial sobre los boletos del Toluca vs Tigres.

Acorde al mismo medio, en páginas de reventa ya circulan precios de boletos para los partidos de la final del Apertura 2025. Por ejemplo, los boletos para el partido de Toluca vs. Tigres en el Estadio Nemesio Diez van desde los $9.000 hasta los $58.000 en la Sección VIP 6.

¿Cómo llegaron Toluca y Tigres UANL a la final del Clausura 2025?

Cabe recordar que en este duelo estarán presentes los dos equipos que más puntos sacaron en la Fase Regular del certamen. Los Diablos Rojos fueron primeros y los Felinos segundos. En los playoffs, los Escarlatas sacaron del camino a Juárez y Rayados. En tanto, los regiomontanos primero eliminaron a Xolos y luego a Cruz Azul.

En síntesis

La Final de Ida de la Liga MX (Toluca vs. Tigres UANL) se juega el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario .

de la Liga MX (Toluca vs. Tigres UANL) se juega el en el . La preventa de boletos para abonados de Tigres UANL podría comenzar el lunes 8 de diciembre .

de boletos para abonados de podría comenzar el . Los precios de reventa para la Final de Vuelta en el Estadio Nemesio Diez van desde $9.000 hasta $58.000.

