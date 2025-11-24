Xolos vs. Tigres UANL: Día, hora y TV de la ida de los cuartos de final del Apertura 2025

El próximo miércoles 26 de noviembre comienzan los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. Dos equipos protagonistas en la Fiesta Grande del futbol nacional son Xolos y Tigres UANL, que se verán las caras primero en Tijuana y luego en Nuevo León.

Publicidad

Publicidad

Tigres clasificó a la Liguilla de manera directa luego de terminar 2° en la tabla, mientras que Xolos tuvo que disputar un partido de Play-In para alcanzar los cuartos de final. El equipo de Sebastián Abreu le ganó por 3-1 a FC Juárez con Gilberto Mora como figura para avanzar y concluir como el 7° de la clasificación.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro no pierde en la Liga MX desde hace 13 partidos y Tigres es el equipo que menos goles recibió en la etapa regular, por lo que esa es una de sus fortalezas. Pero Xolos no tiene nada que perder y cuenta con Gilberto Mora, una de las joyas de la Selección Mexicana.

Xolos vs. Tigres UANL: ¿Cuándo y a qué hora es la ida de cuartos de final?

La eliminatoria se define en El Volcán, por lo tanto la ida se disputa en el Estadio Caliente de Tijuana. La ida se lleva a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre a las 23:00hs (CDMX); el horario es tarde debido a que dicho día se jugarán tres partidos de los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

Xolos vs. Tigres UANL: ¿Cómo y dónde ver la ida de cuartos de final?

El partido de ida entre Xolos y Tigres UANL de este miércoles 26 de noviembre podrá verse en México a través de Fox Sports y de Caliente TV. Es decir que los aficionados de ambos equipos no podrán observar el encuentro mediante la TV Abierta.

ver también Gilberto Mora genera ‘temor’ en Tigres en la previa al enfrentamiento con Xolos: “Es un grandísimo…”

En síntesis