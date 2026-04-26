En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas y Xolos empataron 0-0 en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara y ambos sufrieron el resultados. Mientras el local perdió el liderato en manos de Pumas UNAM, la visita quedó eliminado de la Liguilla.

Publicidad

Sin embargo, la nota del partido se la llevó lo sucedido en una jugada puntual en donde fue protagonista la jueza Katia Itzel García. La árbitra sancionó penal por mano de Adonis Preciado, pero jugada se revisó en el VAR y la propia García determinó que la mano era “no sancionable”, por lo que lo anuló.

Tras lo sucedido, una aluvión de críticas cayeron sobre la colegiada, y la jueza utilizó sus redes sociales para compartir dos mensajes que bien pueden ser considerados como respuestas a las críticas que ha recibido por la polémica jugada.

😱PENAL del tamaño del Akron a favor de @Chivas por mano no justificable, mano encima del hombro, amplía el volúmen de su cuerpo el jugador de @Xolos

❌️Se equivoca Katia Itzel en quitar el penal cuando la llama gato Ortiz.

Se los dije, no es ciencia. Mal la designación para… pic.twitter.com/ihaDiFe0BI — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 26, 2026

Publicidad

En la primera historia de Instagram que publicó la áribtra se lee el mensaje “Aquello que está para iluminar, debe soportar arder”, cita que corresponde a Bob Dylan. En otra historia, compartió una cita de Umberto Eco, filósofo y escritor italiano: “Internet es un peligro para el ignorante porque no filtra nada. Solo es buena para quien ya conoce y sabe dónde está el conocimiento“.

Todo se hizo más grande porque con este penal no sancionado, el cuadro dirigido por Gabriel Milito no pudo ganar el compromiso y perdió la punta en la última jornada de la Fase Regular tras liderar por varias fechas consecutivas a lo largo del semestre.

Publicidad

¿Cuándo y contra quién juega Chivas en la Liguilal del Clausura 2026?

Al quedar segundo en la tabla de posiciones, el reglamento establece que el 2° enfrenta al 7°, en este caso Tigres UANL, último subcampeón del torneo mexicano. La serie será entre el 1° y 10 de mayo, con el duelo de Ida en el Estadio Universitario y la Vuelta en el Estadio Akron, con ventaja deportiva para los Rojiblancos.

En síntesis

Katia Itzel García anuló un penal a favor de Chivas tras revisar el VAR .

anuló un penal a favor de tras revisar el . El empate 0-0 ante Xolos provocó que el equipo perdiera el liderato del torneo.

ante Xolos provocó que el equipo perdiera el del torneo. La árbitra publicó citas de Bob Dylan y Umberto Eco ante las críticas recibidas.