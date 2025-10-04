Las alineaciones de Club León vs. Toluca por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 4 de octubre continúa la Jornada 12 del Apertura 2025. Uno de los partidos de hoy tiene como protagonistas a Club León y a Toluca, equipos que se encuentran en realidades distintas y que se enfrentan a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio León.

Publicidad

Publicidad

Por el lado del local, Eduardo Berizzo ya no es más el técnico y este sábado hará su redebut Ignacio Ambriz con La Fiera. León viene de perder 2-0 con FC Juárez, el conjunto acumula una racha negativa de cuatro partidos sin ganar en la Liga, y ahora recibe ni más ni menos que al vigente campeón de la Liga MX.

ver también Pronósticos León vs Toluca: estas son las cuotas para el reciente campeón

Con respecto a Toluca, los Diablos Rojos vienen de ganarle por 3-1 a Mazatlán y acumulan cinco victorias consecutivas en el Apertura 2025. El equipo de Antonio Mohamed se coronó en el Campeones Cup el miércoles pasado y tuvo poco tiempo de recuperación de cara a este partido.

La probable alineación de Club León

Óscar García

Iván Moreno

Stiven Barreiro

Adonis Frías

Salvador Reyes

Fernando Beltrán

Nicolás Fonseca

Jordi Cortizo

Rodrigo Echeverría

James Rodríguez

Alfonso Alvarado

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Toluca