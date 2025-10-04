Las alineaciones de Club León vs. Toluca por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este sábado 4 de octubre continúa la Jornada 12 del Apertura 2025. Uno de los partidos de hoy tiene como protagonistas a Club León y a Toluca, equipos que se encuentran en realidades distintas y que se enfrentan a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio León.
Por el lado del local, Eduardo Berizzo ya no es más el técnico y este sábado hará su redebut Ignacio Ambriz con La Fiera. León viene de perder 2-0 con FC Juárez, el conjunto acumula una racha negativa de cuatro partidos sin ganar en la Liga, y ahora recibe ni más ni menos que al vigente campeón de la Liga MX.
Con respecto a Toluca, los Diablos Rojos vienen de ganarle por 3-1 a Mazatlán y acumulan cinco victorias consecutivas en el Apertura 2025. El equipo de Antonio Mohamed se coronó en el Campeones Cup el miércoles pasado y tuvo poco tiempo de recuperación de cara a este partido.
La probable alineación de Club León
- Óscar García
- Iván Moreno
- Stiven Barreiro
- Adonis Frías
- Salvador Reyes
- Fernando Beltrán
- Nicolás Fonseca
- Jordi Cortizo
- Rodrigo Echeverría
- James Rodríguez
- Alfonso Alvarado
La probable alineación de Toluca
- Luis Manuel García
- Diego Barbosa
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Jesús Gallardo
- Marcel Ruíz
- Franco Romero
- Alexis Vega
- Nicolás Castro
- Jesús Angulo
- Paulinho