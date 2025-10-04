Es tendencia:
Las alineaciones de Club León vs. Toluca por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Club León y Toluca se enfrentan este sábado por un duelo clave. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Club León y Toluca se enfrentan por la Liga MX
© Getty ImagesClub León y Toluca se enfrentan por la Liga MX

Este sábado 4 de octubre continúa la Jornada 12 del Apertura 2025. Uno de los partidos de hoy tiene como protagonistas a Club León y a Toluca, equipos que se encuentran en realidades distintas y que se enfrentan a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio León.

Por el lado del local, Eduardo Berizzo ya no es más el técnico y este sábado hará su redebut Ignacio Ambriz con La Fiera. León viene de perder 2-0 con FC Juárez, el conjunto acumula una racha negativa de cuatro partidos sin ganar en la Liga, y ahora recibe ni más ni menos que al vigente campeón de la Liga MX.

Pronósticos León vs Toluca: estas son las cuotas para el reciente campeón

Con respecto a Toluca, los Diablos Rojos vienen de ganarle por 3-1 a Mazatlán y acumulan cinco victorias consecutivas en el Apertura 2025. El equipo de Antonio Mohamed se coronó en el Campeones Cup el miércoles pasado y tuvo poco tiempo de recuperación de cara a este partido.

La probable alineación de Club León

  • Óscar García
  • Iván Moreno
  • Stiven Barreiro
  • Adonis Frías
  • Salvador Reyes
  • Fernando Beltrán
  • Nicolás Fonseca
  • Jordi Cortizo
  • Rodrigo Echeverría
  • James Rodríguez
  • Alfonso Alvarado
La probable alineación de Toluca

  • Luis Manuel García
  • Diego Barbosa
  • Bruno Méndez
  • Federico Pereira
  • Jesús Gallardo
  • Marcel Ruíz
  • Franco Romero
  • Alexis Vega
  • Nicolás Castro
  • Jesús Angulo
  • Paulinho
patricio hechem
Patricio Hechem
