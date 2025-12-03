Es tendencia:
Las alineaciones de Cruz Azul vs. Tigres UANL por la semifinal de ida del Apertura 2025

Estos son los 22 jugadores que el día de hoy jugarán la semifinal de ida entre Cruz Azul y Tigres.

Por Marilyn Rebollo

Alineaciones de Cruz Azul vs Tigres
© Getty ImagesAlineaciones de Cruz Azul vs Tigres

Este miércoles Cruz Azul tiene un partido muy complicado y es que debido a su posición en la tabla general le tocó jugar la ida en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la vuelta de las Semifinales tendrá que disputarlas en El Volcán, uno de los recintos con mayor presión, por lo que hoy tiene que sumar una ventaja si quiere llegar a la Gran Final del Apertura 2025.

Por su parte, Tigres viene de imponerse precisamente con un marcador de 5-0 en el Estadio Universitario tras darle la vuelta al marcador a Xolos y eliminarlos del torneo. De esta manera, llegan como ese rival fuerte de la mano de Guido Pizarro, quien quiere llegar a hacer historia con el equipo con el que jugó y ahora estaá dirigiendo.

Este encuentro tendrá que disputarse la noche de este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas del centro de México. La transmisión de este partido será por televisión abierta mediante Canal 5 y Canal 7, es decir, en TUDN y Azteca Deportes, así como en las plataformas de streaming y web de cada una de estas empresas.

Alineación de Cruz Azul

  • Andrés Gudiño
  • Willer Ditta
  • Gonzalo Piovi
  • Erik Lira
  • Lorenzo Faravelli
  • José Rivero
  • Jéremy Márquez
  • Carlos Rodríguez
  • José Paradela
  • Carlos Rotondi
  • Gabriel Fernández
Alineación de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Marco Farfán
  • Jesús Angulo
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Jesús Garza
  • Diego Lainez
  • Rómulo
  • Ángel Correa
  • Nicolás Ibáñez
  • André Pierre Gignac
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
