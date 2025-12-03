Este miércoles Cruz Azul tiene un partido muy complicado y es que debido a su posición en la tabla general le tocó jugar la ida en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la vuelta de las Semifinales tendrá que disputarlas en El Volcán, uno de los recintos con mayor presión, por lo que hoy tiene que sumar una ventaja si quiere llegar a la Gran Final del Apertura 2025.

Por su parte, Tigres viene de imponerse precisamente con un marcador de 5-0 en el Estadio Universitario tras darle la vuelta al marcador a Xolos y eliminarlos del torneo. De esta manera, llegan como ese rival fuerte de la mano de Guido Pizarro, quien quiere llegar a hacer historia con el equipo con el que jugó y ahora estaá dirigiendo.

Este encuentro tendrá que disputarse la noche de este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas del centro de México. La transmisión de este partido será por televisión abierta mediante Canal 5 y Canal 7, es decir, en TUDN y Azteca Deportes, así como en las plataformas de streaming y web de cada una de estas empresas.

Alineación de Cruz Azul

Andrés Gudiño

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Erik Lira

Lorenzo Faravelli

José Rivero

Jéremy Márquez

Carlos Rodríguez

José Paradela

Carlos Rotondi

Gabriel Fernández

Alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Marco Farfán

Jesús Angulo

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Jesús Garza

Diego Lainez

Rómulo

Ángel Correa

Nicolás Ibáñez

André Pierre Gignac

