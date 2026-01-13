El FC Juárez y las Chivas de Guadalajara son dos de los equipos que comenzaron con una victoria esta fase regular del nuevo Clausura 2026. Los ‘Bravos’ y el ‘Rebaño Sagrado’ buscarán tener otra alegría este martes, cuando se enfrenten por la jornada 2 del certamen. En este sentido, conoce las alineaciones que preparan ambos entrenadores para el juego.

¿Cómo fue el debut de FC Juárez y Chivas en el Clausura 2026?

En su presentación en el certamen, el equipo de Pedro Caixinha venció por 2-1 a Mazatlán fuera de casa, gracias a las conquistas de Francisco Nevárez y Denzell García. Para los ‘Cañoneros’ descontó Facundo Almada. Así, los ‘Bravos’ sumaron sus primeros tres puntos en el campeonato.

Los dirigidos por Gabriel Milito también iniciaron sólido: el conjunto rojiblanco derrotó por 2-0 a Pachuca como local, con tantos de Daniel Aguirre y Armando González. De este modo, el ‘Rebaño Sagrado’ quedó dentro del lote de líderes de tabla en este amanecer del Torneo Clausura.

Chivas buscará otro triunfo en casa de Bravos [foto: Getty]

La probable alineación de FC Juárez ante Chivas:

Sebastián Jurado.

Jesús Murillo.

Moisés Mosquera.

Francisco Nevárez.

Eder López.

Denzell García.

Madson de Souza.

José Rodríguez.

Homer Martínez.

Ricardo Oliveira.

Óscar Estupiñán.

DT: Pedro Caixinha.

La probable alineación de Chivas ante FC Juárez:

Raúl Rangel.

Daniel Aguirre.

Luis Romo.

José Castillo.

Bryan González.

Omar Govea.

Brian Gutiérrez.

Richard Ledezma.

Roberto Alvarado.

Efraín Álvarez.

Armando González.

DT: Gabriel Milito.

¿Cuándo y a qué hora juegan FC Juárez vs. Chivas por el Clausura 2026?

El partido FC Juárez vs. Chivas de Guadalajara se llevará a cabo HOY martes 13 de enero, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 2 de la fase regular. El juego está estipulado para dar inicio a las 21.00 horas del Centro de México, siendo el compromiso que cierra la jornada futbolera del día en la Liga MX.

¿Qué canal transmite FC Juárez vs. Chivas por el Clausura 2026?

El partido FC Juárez vs. Chivas de Guadalajara se podrá sintonizar EN VIVOy EN DIRECTO en la televisión, a través de las pantallas de FOX y Azteca 7. Además, se podrá sintonizar a lo largo y ancho del suelo mexicano, por medio de las plataformas online de FOX One y Azteca Deportes Network.