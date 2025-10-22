Pumas UNAM y Atlético San Luis serán los animadores de un enfrentamiento decisivo en el cierre de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025: mientras que el dueño de casa buscará consolidarse en zona de clasificación a Play-In, la visita intentará vencerlo para arrebatarle esa posición y superarlo en la tabla de esta Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Universitarios’ vienen de igualar 1-1 con Rayados de Monterrey fuera de casa, con el tanto de Alan Medina, triunfo que le permitió colocarse en el 10° lugar del certamen. Por su parte, los ‘Rojiblancos’ llegan tras vencer por 2-0 a Atlas en condición de local, con goles de Joao Pedro y Oscar Macías, para alcanzar el 12° puesto del campeonato.

Para Efraín Juárez no será sencillo diseñar el once inicial para el partido que disputarán los Pumas de la UNAM en casa, dado que cuenta con las bajas de Guillermo Martínez y Aaron Ramsey por sus respectivas lesiones, y además, tiene a José Juan Macías entre algodones, luego de salir con molestias el partido pasado, que lo dejarán en el banco de suplentes ante San Luis.

Pumas-San Luis, un cruce con antecedentes calientes [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Pumas ante Atlético San Luis:

Keylor Navas .

. Pablo Bennevendo .

. Nathan Silva .

. Ángel Azuaje .

. Álvaro Angulo

José Luis Caicedo .

. Santiago Trigos .

. Adalberto Carrasquilla .

. Alan Medina .

. Jorge Ruvalcaba .

. Santiago López.

DT: Efraín Juárez.

La probable alineación de Atlético San Luis ante Pumas:

Andrés Sánchez .

. Román Torres .

. Robson Alves .

. Eduardo Águila.

Juan Manuel Sanabria .

. Benjamín Galdames .

. Miguel García .

. Sebastien Salles-Lamonge .

. Óscar Macías .

. Sebastián Pérez Bouquet .

. Joao Pedro.

DT: Guillermo Abascal.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Rayados y América

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. San Luis por el Apertura 2025?

El encuentro entre auriazules y rojiblancos se llevará a cabo HOY miércoles 22 de octubre, desde el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 21.00 horas del Centro de México, por el compromiso correspondiente a la jornada 14 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad