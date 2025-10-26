Terminó la Jornada 15 de la Liga MX con muchas sorpresas y es que ya a sólo dos partidos de que termine la fase regular del Apertura 2025, hay equipos que están dando sorpresa y otros que en los momentos más importantes se les está cayendo la intensidad y dejan ir puntos vitales que podrían costarles mucho, por lo que deben andar con cuidado.

Publicidad

Publicidad

Una de las sorpresas es que Santos Laguna logró vencer con un marcador de 3-1 en el TSM a Querétaro. La escuadra guerrera ya suma un par de victorias y un empate en sus últimos tres partidos, lo que le ha hecho avanzar y hoy estar en la posición número 10 de la tabla general con 17 puntos, metiéndose así en la zona de clasificación.

Pero eso no es todo, con una victoria más podría alcanzar a FC Juárez y quedarse en la posición 9, lo bueno es que aún faltan 6 puntos por sumar que le podrían caer muy bien. Sin embargo, la preocupación es para los conjuntos que vienen debajo y que podrían quedarse sin repechaje, todo por el resurgimiento que tuvieron los guerreros.

ver también ¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a 3 jornadas de terminar el Apertura 2025?

¿A qué equipos podría dejar fuera Santos?

En esa posición se encuentran Atlas, Pumas y Atlético San Luis, hace algunas jornadas parecían ser los clubes que estarían peleando la repesca, pero en realidad con los 7 puntos que ha sumado el equipo de Torreón en las últimas fechas ya los rebasó y ahora implorarían por mantenerse en zona de clasificación en sus últimas fechas.

Publicidad

Publicidad

Cabe mencionar que en el caso de Santos, el equipo tiene su partido de la Jornada 16 ante Necaxa, que aunque ahora venció a los potosinos muestra altibajos en el torneo; y en la Fecha 17 se mide ante Pachuca que también le logra empatar a Toluca y sigue en la pelea por sumar, por lo que tampoco serán partidos sencillos.

En síntesis

Santos Laguna se posiciona en el lugar 10 de la tabla general con 20 puntos.

Le restan dos partidos por jugar ante Necaxa y Pachuca.

Pumas, Atlas y Atlético San Luis son los equipos que pueden quedar fuera de repechaje por culpa de Santos.

Publicidad