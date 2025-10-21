La jornada 14 del Apertura 2025 ya está en marcha: luego de un fin de semana muy entretenido, se ha dado comienzo a una nueva fecha que inicia casi tan pronto como termina. Este martes tuvo lugar la mitad y este miércoles se completa la otra, para luego descansar hasta el viernes. En este contexto, repasa cómo quedó la tabla de posiciones tras los juegos de hoy en la Liga MX.

Los resultados del martes en el Apertura 2025:

Este martes 21 de octubre dejó marcadores interesantes en el primer día de la 14° jornada, con goles en todos los partidos disputados hasta el momento:

Necaxa 1-1 Cruz Azul (Agustín Palavecino / Amaury Morales)

(Agustín Palavecino / Amaury Morales) América 2-1 Puebla (Brian Rodríguez y Ramón Juárez / Emiliano Gómez)

(Brian Rodríguez y Ramón Juárez / Emiliano Gómez) Mazatlán 2-2 Santos Laguna (Roberto Meraz y Facundo Almada / Aldo López y Kevin Palacios)

(Roberto Meraz y Facundo Almada / Aldo López y Kevin Palacios) Monterrey 4-2 FC Juárez (Gerardo Arteaga, Sergio Canales, Germán Berterame y Joaquín Moxica / Luis Cárdenas en contra y Rodolfo Pizarro)

Hasta aquí, hay un promedio de 3,75 goles por juego, y si bien es alto, espera que con los compromisos que vienen el miércoles, el mismo aumente considerablemente.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 tras los juegos del martes?

Ante la caída de Cruz Azul, Toluca se aseguró otra fecha más como único puntero, dado que ninguno de los que todavía tiene que jugar puede alcanzarlo en lo más alto de la tabla. Para colmo, los ‘Diablos Rojos’ todavía tienen que jugar su partido, y pueden extender aún más su ventaja en la cima del torneo doméstico.

Tras sus respectivos triunfos de este martes, Monterrey y Club América quedaron como los únicos escoltas del líder, posicionándose a un punto de distancia de la cima, aunque el conjunto escarlata debe todavía disputar su encuentro pendiente (ante Xolos en Tijuana). ‘La Máquina’ quedó una unidad por debajo de los ‘Rayados’ y de las ‘Águilas’.

Monterrey y un triunfo necesario para escalar en la tabla [foto: Getty]

La tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del martes:

¿Qué partidos se juegan este miércoles en el Apertura 2025?

Este miércoles 22 de octubre se disputarán cinco encuentros en el Torneo Apertura de la Liga MX:

Pachuca – Tigres: 19.00 horas, en el Estadio Hidalgo.

19.00 horas, en el Estadio Hidalgo. Querétaro – Chivas: 19.00 horas, en el Estadio Corregidora.

19.00 horas, en el Estadio Corregidora. Xolos – Toluca: 21.00 horas, en el Estadio Caliente.

21.00 horas, en el Estadio Caliente. Atlas – León: 21.00 horas, en el Estadio Jalisco.

21.00 horas, en el Estadio Jalisco. Pumas – San Luis: 21.05 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.