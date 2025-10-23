Es tendencia:
La decisión de jugadores de Pumas UNAM tras perder ante Atlético San Luis y estar virtualmente eliminado de la Liguilla

Futbolistas de los Universitarios estuvo involucrado en un evento social tras perder con los Rojiblancos por el torneo mexicano.

Por Agustín Zabaleta

La plantilla de Pumas UNAM estuvo involucrado en un evento social tras perder con Atlético San Luis
© Getty ImagesLa plantilla de Pumas UNAM estuvo involucrado en un evento social tras perder con Atlético San Luis

En el marco de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM sufrió una muy dolorosa derrota en condición de local en el Estadio Olímpico Universitario en manos de Atlético San Luis, que lo rebasó en la tabla de posiciones en y lo dejó afuera de zona de clasificación al Play-In.

La afición está enojada por la posición 12 en la tabla de posiciones y con el entrenador Efraín Juárez por no tener regularidad y resultados. Hasta el momento, sumaron apenas 3 victorias en 14 compromisos, muy poco para las aspiraciones del conjunto.

Ahora, para colmo, se conoció un video de algunos jugadores de la plantilla en evento privado donde estará el piloto de Cadillac, ‘Checo’ Pérez. Pablo Bennevendo, Ulises Rivas y Santiago Trigos se presentaron en el lugar, donde además se tomaron algunas fotos con aficionados del equipo que estaban en el lugar.

Este video publicado por Mediotiempo generó una catarata de comentarios de seguidores de los Universitarios en los comentarios: “El día que entiendan que los jugadores, ganen o pierdan, al día siguiente estarán como si nada hubiese pasado, ya cobraron“, “Que disfruten el escudo de Pumas porque el siguiente torneo son los primeros que tienen que salir“, fueron algunos comentarios que se vieron.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 15 del torneo nacional de Primera División, Pumas UNAM visitará a León el próximo sábado 25 de octubre desde las 15:00 horas en el Nou Camp con el claro objetivo de ganar para seguir con alguna esperanzo de clasificar a los playoffs.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
