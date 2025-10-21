Los Pumas de la UNAM se juegan una verdadera ‘final’ este miércoles en Ciudad Universitaria, cuando se vean las caras ante Atlético de San Luis, por el duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. A continuación, descubre todo lo que tienes que saber sobre la transmisión del compromiso de Liga MX.

Los ‘Felinos’ no tienen más margen de error en esta campaña, ya que se ubica en la 10° colocación de la tabla de posiciones de la fase regular, siendo el último equipo que está entrando al Play-In. En CU saben que cualquier resultado ajeno podría correrlos de ese lugar privilegiado, por lo que necesitan lograr un triunfo en casa a toda costa.

Enfrente estará un oponente que precisamente es su más inmediato perseguidor en el campeonato: los potosinos marchan en la 11° ubicación del certamen, tan sólo un punto detrás de los ‘Universitarios’ y fuera de la zona de clasificación. Así, los rojiblancos son conscientes que de llevarse la victoria superarán a los auriazules en la temporada.

Pumas y San Luis vuelven a cruzarse, pero en CU [Foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. Atlético San Luis por el Apertura 2025?

El partido Pumas UNAM vs. Atlético de San Luis tendrá lugar este miércoles 22 de octubre, con sede en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México), desde las 21.05 horas del Centro de MX, por la continuidad de la jornada 14 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿El Pumas vs. Atlético San Luis del Apertura 2025 va por TV abierta?

El partido Pumas UNAM vs. Atlético de San Luis, desafortunadamente para los fanáticos y espectadores, no se podrá sintonizar por televisión abierta en México: ningún canal de los disponibles en la señal gratuita transmitirá el juego de este miércoles por la noche. El encuentro entre universitarios y potosinos será de paga.

¿Qué canal transmite Pumas vs. Atlético San Luis por el Apertura 2025?

El partido Pumas UNAM vs. Atlético de San Luis se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de ViX Premium, por medio de la plataforma Amazon Prime. Esta será la única manera de ver y disfrutar al instante todas las acciones del compromiso.

