Santos Laguna y Pachuca serán los equipos encargados de poner un cierre definitivo a la fase regular del Torneo Apertura 2025, cuando se vean las caras este domingo por la tarde en Torreón, por el duelo correspondiente a la 17° y última jornada. En este escenario, repasa las alineaciones que utilizarán ambos conjuntos para el compromiso de hoy.

¿Cómo llegan Santos Laguna y Pachuca al juego del Apertura 2025?

Los ‘Guerreros’ arriban a este encuentro tras caer por 4-1 ante Necaxa fuera de casa, colocándose de este modo en la 12° posición del campeonato, con 17 puntos. Por su parte, los ‘Tuzos’ vienen de perder por 1-0 ante Chivas en condición de local, ubicándose así en el 9° lugar de la tabla del torneo, con 22 unidades.

Santos y Pachuca se despiden de la fase regular [Foto: Getty]

La probable alineación de Santos Laguna ante Pachuca:

Carlos Acevedo .

. Bruno Amione .

. Kevin Balanta .

. Haret Ortega .

. Javier Abella .

. Javier Güémez .

. Ramiro Sordo .

. Kevin Palacios .

. Salvador Mariscal .

. Fran Villalba .

. Alberto Ocejo.

DT: Francisco Rodríguez Vilchez.

La probable alineación de Pachuca ante Santos Laguna:

Carlos Moreno .

. Jorge Berlanga .

. Sergio Barreto .

. Eduardo Bauermann .

. Brian García .

. Pedro Pedraza .

. Israel Luna .

. Gaston Togni .

. Víctor Guzmán .

. Luis Quiñones .

. Enner Valencia.

DT: Jaime Lozano.

¿A qué hora juegan Santos Laguna vs. Pachuca por el Apertura 2025?

El partido Santos Laguna vs. Puebla tendrá lugar HOY domingo 9 de noviembre, desde el Estadio TSM Corona de Torreón, a partir de las 17.00 horas del Centro de México, por el compromiso correspondiente a la jornada 17 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué canal transmite Santos Laguna vs. Pachuca por el Apertura 2025?

El partido Santos Laguna vs. Puebla se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del suelo mexicano, en forma exclusiva, de manera online vía streaming, a través de la plataforma ViX Premium. Será la única pantalla que transmitirá el encuentro en el país.

