Termina la fecha 12 del Apertura 2025 y lo hará con el partido entre Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey. El conjunto dirigido por Domenec Torrent tendrá bajas importantes para este partido, por lo que ajustará su alineación para esta noche. Mientras que Sebastián Abreu viene de buenos resultados en el Estadio Caliente y en esta ocasión buscarán aprovechar esas bajas del rival para conseguir el resultado que los mantenga en los primeros equipos de la tabla general.

Hasta el momento, Rayados está en el lugar 4 de la tabla general con 25 puntos, mismos que Cruz Azul. La escuadra cementera dejó ir puntos importantes y ahora Rayados tiene la oportunidad de rebasarlos. Mientras tanto, los fronterizos están en el séptimo puesto con 19 unidades y podría subir al sexto y ponerse a un punto de Tigres.

Alineación confirmada de Xolos de Tijuana

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Alan Vega

Alejandro Gómez

Iván Tona

Frank Boya

Kevin Castañeda

Ramiro Árciga

Adonis Preciado

Mourad Daoudi

Alineación confirmada de Rayados de Monterrey

Santiago Mele

Ricardo Chávez

Gerardo Arteaga

Víctor Guzmán

Héctor Moreno

John Medina

Fidel Ambriz

Oliver Torres

Lucas Ocampo

Jorge Rodríguez

Germán Berterame

