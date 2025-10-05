Es tendencia:
Las alineaciones de Xolos de Tijuana vs Rayados de Monterrey por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Las alineaciones listas para el partido de Xolos vs Rayados

Por Marilyn Rebollo

Xolos de Tijuana en su partido contra Rayados
Xolos de Tijuana en su partido contra Rayados

Termina la fecha 12 del Apertura 2025 y lo hará con el partido entre Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey. El conjunto dirigido por Domenec Torrent tendrá bajas importantes para este partido, por lo que ajustará su alineación para esta noche. Mientras que Sebastián Abreu viene de buenos resultados en el Estadio Caliente y en esta ocasión buscarán aprovechar esas bajas del rival para conseguir el resultado que los mantenga en los primeros equipos de la tabla general.

Hasta el momento, Rayados está en el lugar 4 de la tabla general con 25 puntos, mismos que Cruz Azul. La escuadra cementera dejó ir puntos importantes y ahora Rayados tiene la oportunidad de rebasarlos. Mientras tanto, los fronterizos están en el séptimo puesto con 19 unidades y podría subir al sexto y ponerse a un punto de Tigres.

Alineación confirmada de Xolos de Tijuana

  • Antonio Rodríguez
  • Rafael Fernández
  • Jackson Porozo
  • Alan Vega
  • Alejandro Gómez
  • Iván Tona
  • Frank Boya
  • Kevin Castañeda
  • Ramiro Árciga
  • Adonis Preciado
  • Mourad Daoudi

Alineación confirmada de Rayados de Monterrey

  • Santiago Mele
  • Ricardo Chávez
  • Gerardo Arteaga
  • Víctor Guzmán
  • Héctor Moreno
  • John Medina
  • Fidel Ambriz
  • Oliver Torres
  • Lucas Ocampo
  • Jorge Rodríguez
  • Germán Berterame
