Esta noche se juega el Xolos vs Rayados de la Jornada 12, el problema es que Monterrey o contará esta vez con la presencia de Sergio Ramos, uno de sus hombres clave para el cobro de penales, pero sobre todo en la zaga central del conjunto regiomontano. Así que la visita a Tijuana será con el par de bajas españolas para Domenec Torrent.

Publicidad

Publicidad

Ya se sabía que Sergio Canales no sería considerado por su situación médica, pero en esta ocasión se suma Ramos a las bajas. Sin embargo, el tema aquí es diferente porque no fue por un tema de lesión, sino precisamente para que pudieran evitar una situación de peligro para el jugador español con la cancha del Estadio Caliente.

Y es que no es el primer equipo que se queja del pasto sintético y la serie de lesiones que han sufrido algunos jugadores que no están acostumbrados a este campo. La decisión del cuerpo técnico, según ABC Deportes fue que no e contemplara a Sergio para este enfrentamiento para evitar alguna lesión, por lo que tendrá una buena baja de ritmo.

ver también ¿Cuál es la sanción económica que enfrenta Sergio Ramos tras sus críticas al árbitro en México?

Se viene fecha FIFA y al no ser contemplado para este duelo serán cerca de 20 días los que tendrá de descanso de actividad antes de medirse a Pumas en el Estadio BBVA. Aunque fue criticado por esta decisión de no estar en el juego de hoy por lo que ha hecho Tijuana en sus últimos duelos en casa, no ha sido el primer extranjero que lo evita, hace un par de semanas también lo hizo James Rodríguez.

Publicidad