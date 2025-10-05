Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rayados

¿Por qué no juega Sergio Ramos el Xolos vs Rayados por la Jornada 12 del Apertura 2025?

Sergio Ramos no estará en el partido de Xolos vs Rayados de esta noche

Por Marilyn Rebollo

Sergio Ramos no estará en el Xolos vs Rayados del Apertura 2025
© Getty ImagesSergio Ramos no estará en el Xolos vs Rayados del Apertura 2025

Esta noche se juega el Xolos vs Rayados de la Jornada 12, el problema es que Monterrey o contará esta vez con la presencia de Sergio Ramos, uno de sus hombres clave para el cobro de penales, pero sobre todo en la zaga central del conjunto regiomontano. Así que la visita a Tijuana será con el par de bajas españolas para Domenec Torrent.

Publicidad

Ya se sabía que Sergio Canales no sería considerado por su situación médica, pero en esta ocasión se suma Ramos a las bajas. Sin embargo, el tema aquí es diferente porque no fue por un tema de lesión, sino precisamente para que pudieran evitar una situación de peligro para el jugador español con la cancha del Estadio Caliente.

Y es que no es el primer equipo que se queja del pasto sintético y la serie de lesiones que han sufrido algunos jugadores que no están acostumbrados a este campo. La decisión del cuerpo técnico, según ABC Deportes fue que no e contemplara a Sergio para este enfrentamiento para evitar alguna lesión, por lo que tendrá una buena baja de ritmo.

 ¿Cuál es la sanción económica que enfrenta Sergio Ramos tras sus críticas al árbitro en México?

ver también

 ¿Cuál es la sanción económica que enfrenta Sergio Ramos tras sus críticas al árbitro en México?

Se viene fecha FIFA y al no ser contemplado para este duelo serán cerca de 20 días los que tendrá de descanso de actividad antes de medirse a Pumas en el Estadio BBVA. Aunque fue criticado por esta decisión de no estar en el juego de hoy por lo que ha hecho Tijuana en sus últimos duelos en casa, no ha sido el primer extranjero que lo evita, hace un par de semanas también lo hizo James Rodríguez.

Publicidad
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
¿Paulinho tricampeón de goleo? Así quedó en la tabla tras su doblete en León-Toluca
Toluca FC

¿Paulinho tricampeón de goleo? Así quedó en la tabla tras su doblete en León-Toluca

Preocupación en América: Allan Saint-Maximin salió lesionado y anticipan un tiempo de baja
América

Preocupación en América: Allan Saint-Maximin salió lesionado y anticipan un tiempo de baja

Zendejas y Cáceres se arriesgan como titulares vs Santos
América

Zendejas y Cáceres se arriesgan como titulares vs Santos

Canelo Álvarez recibió duras críticas por parte del entrenador de Gervonta Davis
Boxeo

Canelo Álvarez recibió duras críticas por parte del entrenador de Gervonta Davis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo