El delantero mexicano finaliza su contrato en Fulham y debe buscar equipo luego de su participación en la Copa del Mundo.

América tiene como prioridad la incorporación de un centrodelantero de renombre en este mercado de pases. La inminente salida de Henry Martín abre la puerta al arribo de un ‘9’ para el Torneo Apertura 2026 y el principal candidato es Raúl Jiménez.

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El Lobo de Tepeji finaliza su contrato con Fulham y deberá decidir dónde continúa su carrera después de la Copa del Mundo. Su regreso al América es una posibilidad latente y el propio Raúl contestó sobre esta chance en una entrevista con TUDN.

“El americanismo sueña con que Raúl Alonso Jiménez vuelva. ¿Tienes claro qué va a pasar contigo después de la Copa del Mundo?”, le preguntaron al atacante mexicano en la previa del Mundial.

Raúl Jiménez: “Nunca he cerrado la puerta para regresar al América y sería algo bonito”😮‍💨💛



Tiene que volver a casa🙏🏻🦅 pic.twitter.com/3d8CCYrlwv — Roberto Haz (@tudimebeto) June 1, 2026

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“Ahora estoy pensando simplemente en la Selección, ya después vendrá momento de pensar en eso, pero sería algo bonito que nunca he cerrado la puerta a regresar“, respondió Raúl Jiménez sobre la posibilidad de retornar a Coapa.

América tiene competencia

Si bien Las Águilas buscarán repatriar a Raúl Jiménez, lo cierto es que hay dos equipos de Inglaterra que también están interesados en contar con sus servicios. Tal como informó TV Azteca, Wolverhampton también busca el regreso de su ídolo para intentar regresar a la Premier League; mientras que Everton lo considera como una buena variante en ataque.

¿En qué año se fue Raúl Jiménez del América?

El último partido oficial de Raúl Jiménez con América fue el 9 de agosto de 2014 frente a Tigres. En aquel encuentro del Apertura 2014, el delantero disputó los 90 minutos y dio una asistencia a Miguel Layún en la victoria por 2-0. Días después, fue traspasado al Atlético de Madrid.

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En síntesis