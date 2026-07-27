Los cracks de la Liga MX que NO estarán en el All-Star Game: Lista completa y sustitutos

Ya había una lista de los jugadores de la Liga MX para el All-Star Game, pero a la última hora se bajaron.

El próximo miércoles 29 de julio se llevará a cabo el All-Star Game, donde Antonio Mohamed tenía que elegir a sus representantes de la Liga MX para poder medirse ante los mejores de la Major League Soccer. Ya se tenía una lista definida, pero ahora son 11 las bajas que se tienen a unos días de disputarse este encuentro.

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La propia Liga MX dio a conocer de manera oficial que había actualizaciones en el equipo del “Turco” y es que todo empezó por una baja de Keylor Navas, portero de los Pumas, supuestamente para cuidarse de una lesión en su último juego ante Toluca. Por lo que de ahí se confirmó que se tendrían otras diez ausencias más en la plantilla.

Las 11 bajas para el All-Star Game

De acuerdo con lo mencionado por David Medrano de Azteca Deportes, los que ya no participarían en este evento serían los siguientes:

Keylor Navas (Pumas)

(Pumas) Nahuel Guzmán (Tigres)

(Tigres) Bryan González (Chivas)

(Chivas) Richard Ledezma (Chivas)

(Chivas) Nicolás Castro (Toluca)

(Toluca) Brian Gutiérrez (Chivas)

(Chivas) Gilberto Mora (Xolos)

(Xolos) Brian Rodríguez (América)

(América) Franco Romero (Toluca)

(Toluca) Santiago Sandoval (Chivas)

(Chivas) Armando González (Chivas)

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Los jugadores para los Skills

De esta manera, la propia Liga MX dio a conocer la actualización, mencionando que para los Skills contarán con los siguientes jugadores: José Paradela y Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Elías Montiel de Pachuca, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán de Tigres, Carlos Moreno de Pachuca, Javier Ruiz de Necaxa y Federico Pereira de Toluca.

La nueva lista de la Liga MX

A estos jugadores se les suman además los siguientes quienes ante las 11 bajas que se presentaron podrán tomar ese lugar:

Carlos Acevedo (Santos)

(Santos) Bruno Méndez (Toluca)

(Toluca) Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Israel Reyes (América)

(América) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Jesús Garza (Tigres)

(Tigres) Luis Rey (Chivas)

(Chivas) Nathan Silva (Pumas)

(Pumas) Omar Campos (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Willer Ditta (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Alexei Domínguez (Pachuca)

(Pachuca) Franco Romero (Toluca)

(Toluca) Íker Fimbres (Rayados)

(Rayados) Kevin Castañeda (Chivas)

(Chivas) Robert Morales (Pumas)

(Pumas) Salomón Rondón (Pachuca)

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En síntesis

Antonio Mohamed sufrió 11 bajas para el All-Star Game del 29 de julio .

sufrió para el del . Keylor Navas encabeza la lista de ausencias del equipo de la Liga MX .

encabeza la lista de ausencias del equipo de la . Carlos Acevedo y Salomón Rondón destacan en la nueva lista de jugadores convocados.



