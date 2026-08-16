¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Lens vs. PSG por la Supercopa de Francia?

El vigente ganador del Balón de Oro brilla por su ausencia en la alineación de Luis Enrique para el Trophée des Champions.

PSG visita a Lens este domingo 16 de agosto por la Supercopa de Francia (Trophée des Champions) sin una de sus máximas figuras: Ousmane Dembélé. El delantero francés tuvo minutos en la semana ante Aston Villa, pero brilla por su ausencia en la alineación titular.

Publicidad

¿Por qué no juega Dembélé en Lens vs. PSG?

La ausencia de Ousmane Dembélé tiene que ver con una decisión de Luis Enrique. Si bien tuvo acción en la Supercopa de Europa el pasado miércoles, fue uno de los últimos futbolistas en sumarse a los entrenamientos luego de sus vacaciones extendidas tras su participación en el Mundial 2026.

Por este mismo motivo Dembélé fue suplente ante Aston Villa. Sin embargo, el ’10’ del PSG reemplazó a Maghnes Akliouche tras el entretiempo y todo apunta a que volverá a tener minutos en el complemento este domingo. Sin embargo, Luis Enrique prefiere darle rodaje de a poco mientras sigue trabajando en su puesta a punto.

Ousmane Dembélé jugó el segundo tiempo de la Supercopa de Europa (Getty Images)

Publicidad

La alineación titular de PSG para enfrentar a Lens