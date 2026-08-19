Atlas se ha consolidado sin discusión, en estos dos meses de libro de pases de verano del futbol mexicano, como el club que mejor trabajó en el mercado de fichajes. No solo se destacó por las inversiones realizadas en cuanto a las cifras que erogó, sino también por el tipo de jugadores y perfiles a los que apuntó para sus búsquedas.

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A todas las incorporaciones que fueron cayendo en las últimas semanas, el Grupo PRODI intentará sumar un último refuerzo para que el cuerpo técnico pueda tener plantel completo. Luego de su próxima contratación, los ‘Zorros’ se retirarían del mercado, por considerar suficientes los esfuerzos hechos en esta ventana de verano.

En este sentido, esta noche se supo que Atlas está tras los pasos de un jugador de Rayados de Monterrey, más precisamente de un “descarte” que no es utilizado por el club. El conjunto rojinegro cuenta con varias carpetas con nombres sobre la mesa, pero un futbolista puntual reuniría consenso de todas las patas de la mesa.

El señalado que más gustaría en los ‘Zorros’ sería Johan Rojas, extremo colombiano cedido en Vasco Da Gama. El delantero por afuera de 23 años está a préstamo pero pertenece a Monterrey, dueño de su ficha. Así lo revelaron Atención Vascaínos y Papo Na Colina, de los dos medios más grandes del equipo brasileño en cuestión.

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Para poder fichar al atacante de Rayados que juega en Brasil, Atlas debería pagar un resarcimiento a Vasco para romper el préstamo y luego negociar mano a mano con Monterrey. Johan Rojas había comenzado con continuidad en su equipo en Sudamérica, pero últimamente ha perdido esa regularidad y terreno en la consideración del DT.

Johan Rojas podría salir de Vasco Da Gama [foto: Brasileirao]

Johan Rojas surgió de Inter Bogotá de Colombia, fue comprado por Rayados en poco menos de 3 millones, y hoy atraviesa su segunda cesión desde el conjunto regio. El año pasado estuvo cedido en Necaxa y previamente jugó en el Monterrey, por lo que tiene conocimiento de la Liga MX, uno de los puntos más a favor del Atlas.

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Por el momento, todavía no existe una oferta formal del equipo rojinegro para destrabar la salida de Johan Rojas de Vasco, pero las negociaciones podrían empezar en breve. En base a las fuentes, Hernán Crespo habría dado el visto bueno ya que necesita un extremo desequilibrante, con gambeta, velocidad y 1 vs 1 para su ofensiva. ¿Se dará?