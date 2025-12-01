Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de las Semifinales de la Liga MX

Quedaron definidos los días y horarios de los cruces de las semifinales de la Liguilla del torneo de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Quedaron definidas las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX
© Getty ImagesQuedaron definidas las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX llegaron a su fin y ya se conocen los 4 equipos que jugarán las Semifinales de la Liguilla. Ya están los cuatro equipos que jugarán la instancia final del certamen de la Primera División de México.

Publicidad

Ahora, el ente organizador del torneo dio a conocer los días y horarios de los compromisos de la fase eliminatoria que marchan a buen ritmo. Los cuatro equipos buscarán la consagración para hacer más grande a las instituciones que representan.

Tweet placeholder

TolucaTigres UANLCruz Azul y Rayados son los cuatro contendientes al título tras la eliminación de Juárez, Xolos, Chivas y América. Todos quieren volver a ser campeones, y algunos ya acumulan varios años sin levantar el trofeo de la competencia nacional.

Publicidad

Partidos, días y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX

*Horarios de Ciudad de México

  • Toluca (1°) vs. Rayados (5°)
    • Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas.
    • Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.
  • Tigres UANL (2°) vs. Cruz Azul (3°)
    • Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.
    • Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Universitario a las 21:10 horas.
¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?

ver también

¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?

¿Cuántos títulos de Liga MX tienen los Semifinalistas del Apertura 2025?

  • 11 títulos – Toluca
  • 9 títulos – Cruz Azul
  • 8 títulos – Tigres UANL
  • 5 títulos – Rayados
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Rayados vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de las semifinales
Liga MX

Rayados vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de las semifinales

La IA predijo los resultados de las Semifinales del Apertura 2025
Liga MX

La IA predijo los resultados de las Semifinales del Apertura 2025

¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?
Liga MX

¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?

Juárez despidió a Martín Varini con sentida publicación repasando sus récords
Liga MX

Juárez despidió a Martín Varini con sentida publicación repasando sus récords

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo