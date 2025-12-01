Los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX llegaron a su fin y ya se conocen los 4 equipos que jugarán las Semifinales de la Liguilla. Ya están los cuatro equipos que jugarán la instancia final del certamen de la Primera División de México.

Ahora, el ente organizador del torneo dio a conocer los días y horarios de los compromisos de la fase eliminatoria que marchan a buen ritmo. Los cuatro equipos buscarán la consagración para hacer más grande a las instituciones que representan.

Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul y Rayados son los cuatro contendientes al título tras la eliminación de Juárez, Xolos, Chivas y América. Todos quieren volver a ser campeones, y algunos ya acumulan varios años sin levantar el trofeo de la competencia nacional.

Partidos, días y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX

*Horarios de Ciudad de México

Toluca (1°) vs. Rayados (5°) Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas. Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.

Tigres UANL (2°) vs. Cruz Azul (3°) Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas. Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Universitario a las 21:10 horas.



