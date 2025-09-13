Lionel Messi se llevó todos los focos en su regreso a la actividad oficial con Inter Miami, y a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados, no por una jugada afortunada: el argentino desperdició un penal de una forma increíble, y para colmo, en la jugada siguiente Charlotte FC se puso en ventaja con un contraataque letal.

A la media hora de juego en el Bank of America Stadium, el capitán de Inter Miami tuvo la chance de poner en ventaja a su equipo, pero se equivocó y tuvo un fallido desopilante: picó el balón y el portero adivinó su intención y se lo atajó. El “10” quiso hacer un remate ‘a lo Panenka’, pero disparó muy fuerte y el guardameta contuvo su tiro.

A lo largo de su carrera, Messi había pateado decenas de penales; sin embargo, nunca le había pasado de quedar humillado de este modo. Y realmente, semejante fallo hizo estallar a las tribunas del recinto y levantó anímicamente a los jugadores del equipo rival, hasta un punto sorprendidos por la decisión del argentino de ejecutar así desde los doce pasos.

Las repercusiones entre los espectadores del juego de MLS fueron inmediatas: las redes sociales liquidaron a Messi, sobre todo tras la incrédula reacción del delantero al notar el resultado de su remate. Mientras a Cristiano se lo tilda de ‘Penaldo’ cuando convierte por esa vía, del otro lado señalaron ahora a Lionel por este episodio sorprendente.

Apenas instantes después del increíble error del argentino, Charlotte FC se lo hizo pagar a un alto precio: en una jugada ofensiva fugaz, Idan Toklomati venció a Ustari y marcó el 1-0 ante Inter Miami, en un duelo clave por la tabla de arriba de la Conferencia Este. En un cruce trascendental, Messi falló de la peor forma y a las ‘Garzas’ les está costando caro.

La secuencia de terror sacó del partido a Inter Miami, que en el resto de la etapa inicial no pudo reencontrarse con su juego: el equipo de Javier Mascherano quedó golpeado tras el penal fallado y el gol de Charlotte, y se marchó a las duchas con desventaja en el marcador. ¿Podrá dar vuelta este partido importante en el segundo tiempo?