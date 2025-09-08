Es tendencia:
¿Lo tiene en cuenta? Lionel Scaloni habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi no vaya al Mundial 2026

El director técnico de la Selección Argentina habló sobre la presencia del astro argentino en la Copa del Mundo del año próximo.

Por Agustín Zabaleta

Lionel Scaloni habló sobre la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026
Lionel Scaloni habló sobre la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026

Este martes 9 de septiembre la Selección Argentina cerrará su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en Guayaquil ante la Selección Ecuatoriana. Pase lo que pase, la Albiceleste ya aseguró el primer lugar desde hace algunas jornadas.

Pese a ello, lo deportivo pasó a un segundo plano al cobrar relevancia, no solo que Lionel Messi está jugando su último duelo por Eliminatorias mundialistas, sino que además no está garantizada su presencia en la cita mundialista del año próximo.

Al respecto, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del duelo y habló sobre el astro argentino: “No hablé (con Leo) de esta situación del Mundial, solo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece. Dejarlo tranquilo y lo que decida estará bien”.



El estratega, además de hablar sobre la situación de la Pulga, también habló de la lista para la Copa del Mundo, para la cual faltan 9 meses: “El porcentaje de la lista hoy no corresponde decirlo, primero porque no lo tengo claro, estamos todavía lejos y pueden pasar un montón de cosas“.

Por último agregó: “Tenemos una base, ya todos lo saben, hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma y no saldrá mucho de ahí. A partir de que nos digan cuántos jugadores van a ir a la lista del Mundial tomaremos decisiones”.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre jugar el Mundial 2026?

Cabe recordar que todas las dudas nacen de las propias palabras de Messi, que tras la goleada ante Venezuela puso él mismo en duda su presencia en el torneo: “Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue otro Mundial. Por la edad es lo más lógico que no llegue. Ya estamos ahí, estamos ilusionados y con las ganas de ir día a día“.

Y agregó: “Este año tuvimos muchos partidos y ahora vengo de estar parado unos días, volví y me volví a resentir, y por suerte pude jugar tres partidos seguidos. Es eso, ir día a día. Lo que sí está claro es que era el último acá por los puntos y día a día intentando de sentirme bien y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo”.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
