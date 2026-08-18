Atlas sumó su octavo refuerzo en el mercado. Los detalles de la llegada de Adonis Frías, el jugador argentino.

Atlas ha invertido mucho dinero en este mercado de fichajes con la llegada de la nueva directiva. La intención es convertir de nuevo a los Rojinegros en uno de los animadores de la Liga MX y a eso responde también la llegada de Hernán Crespo tras la salida de Diego Cocca.

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Los Zorros ficharon a Luís Esteves, Ryan Mmaee, Jorge Sánchez, Florián Monzón, Duk, Juan José Purata y a Milton Valenzuela en este mercado y en las últimas horas se sumaría un nuevo futbolista: se trata de Adonis Frías, defensa central argentino de 28 años.

Según lo informado por Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de fichajes, Atlas le compra al Santos de Brasil la ficha del futbolista por 3,5 millones de dólares. El equipo sudamericano se queda con un 20% de una futura venta.

El paso anterior de Adonis Frías por la Liga MX

Adonis Frías estaba en el Santos desde septiembre de 2025. El argentino necesitará poca adaptación en Atlas debido a que el defensa ya tuvo un paso por Club León de enero de 2023 a septiembre del año pasado.

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Adonis Frías llega del Santos de Brasil (Getty Images)

El futuro fichaje de los Rojinegros vistió la playera de La Fiera por 84 partidos, en los que convirtió 4 goles y dio 3 asistencias. Adonis Frías firmará por tres temporadas de acuerdo a lo reportado por Germán García Grova.

El defensa ya disputó 29 partidos con el Santos durante este año, 26 de ellos como titular. El último juego de Adonis Frías con el equipo brasileño fue el pasado 9 de agosto, por lo que el argentino llega en condiciones físicas y futbolísticas para sumar minutos rápido con Atlas.

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En síntesis