América y Pumas jugaron un apasionante Clásico Capitalino el domingo pasado, el cual finalizó 3-3. Lo positivo para el equipo de André Jardine es que pudieron empatar un partido en el que iban perdiendo 3-1, por lo que todo se decidirá en CU el próximo fin de semana.

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Otra noticia positiva para el América es que Henry Martín finalmente pudo anotar su primer gol de la temporada. Después de un calvario de lesiones, la ‘Bomba’ ingresó en la segunda mitad y convirtió el penal que sirvió para el descuento de Las Águilas cuando el juego iba 3-1.

Unas horas después de terminado el partido de la Liga MX, el América compartió un adelanto en Youtube de su habitual video con imágenes de color de los partidos. En este trailer se puede observar las palabras que Henry Martín le transmite a sus compañeros luego del Clásico Capitalino.

“Eso es, cabrones. Eso son los huev*s. Eso son los huev*s, muchachos. Eso son los huev*s que se tienen que poner cada partido“, fue gritando el capitán de Las Águilas mientras ingresaba al vestidor y saludaba a compañeros y a parte del staff del club.

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Henry Martín en el vestidor del @ClubAmerica después del empate contra Pumas 🦅😮‍💨💪🏻



“Estos son huevos muchachos, los huevos que se tienen que poner cada partido”#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/OAkpXmBb7r — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) May 5, 2026

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX

Luego de la polémica por la supuesta alineación indebida del América y la queja formal de Pumas, la Comisión Disciplinaria emitió un comunicado este lunes a la noche en el que confirma que el organismo no encontró culpable al club azulcrema en este sentido.

“La referida omisión (del proceso de sustituciones) no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida previstos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX, ni en el Artículo 52 en el Reglamento de Sanciones, los cuales establecen de manera expresa y limitativa las causales para su configuración…”, explicó la Comisión Disciplinaria en parte del comunicado.

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No obstante, el América sí recibirá una sanción económica por no respetar el número de oportunidades de sustituciones previstas y la Liga MX responsabiliza al cuerpo arbitral por esta situación. De esta manera, el resultado de la ida queda como se dio, empatado 3-3.

En síntesis