El club universitario publicó una serie de medidas para el partido ante América y dejó en claro qué situaciones podrían terminar con aficionados fuera del estadio.

Mañana se jugará la segunda edición del Clásico Capitalino en los playoffs del Torneo Clausura 2026 y allí se definirá a uno de los semifinalistas de la Liga MX. Luego del empate 3-3 en el Estadio Azteca, Pumas UNAM recibirá al Club América desde las 19:15 hs de la CDMX en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que promete tensión y muchas emociones.

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El equipo dirigido por Efraín Juárez aparece como favorito por varios factores. Además de terminar como súperlíder del campeonato, los universitarios cuentan con la ventaja deportiva y cerrarán la serie como locales junto a una afición que apoyará desde el minuto uno.

En la previa del encuentro, Pumas UNAM publicó distintos mensajes en sus redes sociales destinados especialmente a los aficionados visitantes. El club dejó en claro que no permitirá grupos organizados de apoyo del Club América dentro del Estadio Olímpico Universitario y avisó que habrá monitoreo constante en las tribunas.

La institución universitaria explicó que el acceso para porras o grupos de animación azulcremas será negado desde el ingreso al estadio. Además, advirtieron que cualquier intento de organización dentro de las gradas podría terminar con el retiro inmediato de los aficionados involucrados.

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Pumas UNAM explicó que no permitirá grupos organizados del América en CU

En una de las publicaciones compartidas en Instagram, el club universitario remarcó que “el acceso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será negado”. También señalaron que las gradas serán monitoreadas durante todo el partido para evitar la creación de grupos dentro del estadio.

Pumas UNAM incluso confirmó que se retirará del Estadio Olímpico Universitario a quienes participen en la organización de grupos de apoyo una vez comenzado el encuentro, una medida que rápidamente generó debate entre aficionados de ambos equipos en redes sociales.

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Los motivos de desalojo que detalló Pumas UNAM para el Clásico Capitalino

En otro de los avisos publicados por el club, se enumeraron las acciones que podrían provocar el desalojo inmediato de aficionados del estadio durante el partido ante el Club América.

Entre los motivos aparecen invadir el campo de juego, realizar gritos discriminatorios, participar en peleas, arrojar objetos hacia el terreno de juego, jugadores o aficionados, formar grupos de animación del equipo visitante y acosar o violentar al staff o a otros asistentes.

Además, Pumas UNAM recordó que lanzar vasos vacíos o cualquier tipo de líquido podría derivar no solo en la expulsión del estadio, sino también en la suspensión momentánea del partido si la situación escala durante el desarrollo del Clásico Capitalino.

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