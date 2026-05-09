Henry Martín ya calienta el Clásico Capitalino ante Pumas

Este domingo se juega el Clásico Capitalino que eliminará a uno de los equipos de los Cuartos de Final, Pumas o el Club América podrían regresar a casa y replantear todo dependiendo de lo que pase en este partido. Pero todo pudo cambiar con la apelación que hizo el conjunto universitario respecto a la supuesta “alineación indebida”.

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Pumas quiso ganar de forma “extraña”

Esto molestó a Henry Martín, quien salió a rueda de prensa para dar su versión dando a entender que los auriazules querían ganar de “maneras extrañas”, por lo que comenzó a calentar el partido mencionando que ellos hicieron todo dentro de la cancha y no pensaban que su rival saldría con una cosa de este tamaño para ganar sobre la mesa.

“Sorprende por la situación cómo se da. Yo estaba a un lado porque justo íbamos a entrar 3 jugadores. (Sebastián) Cáceres sale por una conmoción y una fractura de pómulo; sorprende que metas una queja por eso e intentes ganar el partido por medios extraños. No lo compartimos, definitivamente, porque nosotros jugamos y nos matamos en la cancha para conseguir un resultado y eso para mí es lo que vale. Henry Martín

También dejó ver que para él y su equipo lo importante en ese momento era lo que estaba pasando con el zaguero central por lo que la acción se dio sin que estuvieran pensando en ello, sino actuando por su compañero. Y ahora apunta a que en la vuelta no haya situaciones que puedan empañar lo que se ve en el terreno de juego.

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“Nosotros no sacamos ventaja ninguna de esta situación, estábamos preocupados por Cáceres, son movimientos y decisiones rápidas que se tienen que tomar en cuestión de segundos y es muy difícil tener el control de ello, pero esperamos que el partido de vuelta sea lo más fino posible de ambas partes, tanto dentro como fuera de la cancha y de la cuestión arbitral”. Henry Martín

En síntesis