El arquero de Tigres protagonizó un tenso momento al finalizar el empate frente a Atlético San Luis. Las cámaras captaron un intercambio con un grupo de aficionados que reclamó por el rendimiento del equipo y la escena rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Tigres UANL sigue sin convencer tras el comienzo de una nueva temporada en el futbol mexicano. El equipo de Guido Pizarro todavía no conoce la victoria luego de las dos primeras jornadas y las dudas ya comenzaron a aparecer entre los aficionados.

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El primer encuentro terminó con una derrota por 3-1 ante Xolos de Tijuana en condición de visitante. En la segunda jornada, los Felinos recibieron a Atlético San Luis en el Estadio Universitario y, aunque estuvieron muy cerca de sumar de a tres, terminaron igualando 2-2.

Los Felinos estaban a punto de quedarse con el triunfo en el Volcán, pero en los últimos minutos el conjunto visitante encontró el empate y silenció el estadio. Este resultado dejó un sabor amargo entre los aficionados que no se fueron para nada contentos.

Además, uno de los futbolistas históricos del equipo de Nuevo León, Nahuel Guzmán, vivió un momento tenso con los aficionados del equipo una vez que terminó el partido.

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Guzmán se cruzó con los aficionados

Una vez finalizado el encuentro, Nahuel Guzmán protagonizó un fuerte cruce con un grupo de aficionados de Tigres. Mientras abandonaba el campo de juego, varios fans le reclamaron por el presente del equipo y el arquero respondió, generándose un intenso intercambio de palabras.

¡DISCUTIÓ CON LA AFICIÓN! 🫣



Tras el empate de Tigres, Nahuel Guzmán protagonizó un intercambio de palabras con algunos aficionados mientras abandonaba la cancha.



🎥: Felipe Galindo pic.twitter.com/qHo4NbLpyc — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 26, 2026

En sintesis

Tigres UANL acumula solo un punto tras perder 3-1 y empatar 2-2.

acumula solo un punto tras perder 3-1 y empatar 2-2. Nahuel Guzmán discutió fuertemente con aficionados tras el empate frente a San Luis.

discutió fuertemente con aficionados tras el empate frente a San Luis. El entrenador Guido Pizarro busca la primera victoria de Tigres en el torneo.