Con Joel Huiqui al frente, Cruz Azul cerró la fase regular del Clausura 2026 con el boleto a la Liguilla y ganando el millón de dólares en premio por ser el equipo con más puntos en toda la temporada. Pero la realidad de Nicolás Larcamón es otra: el entrenador argentino no tiene club después de ser despedido en La Noria y empieza a analizar propuestas para reaparecer… quizás en la misma Liga MX.

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El timonel sudamericano podría tener una rápida revancha deportiva en el siguiente torneo. Y es que, de acuerdo a la información del portal Excelsior, es una de las opciones más claras que maneja la cúpula directiva del Atlético de San Luis para reemplazar al técnico interino Raúl Chabrand.

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”Su perfil encaja perfectamente con la filosofía de la escuadra potosina, la cual busca un timonel con experiencia probada en sacar provecho de plantillas dinámicas. La relación entre la directiva y el entorno de Nicolás Larcamón no es nueva. Iñigo Regueiro, Rodrigo Incera y Severiano García fueron responsables de traerlo a México en su etapa con Puebla. Este vínculo previo facilita las negociaciones”, publicó dicha fuente sobre la chance de su contratación.

Martín Anselmi, otra opción para San Luis

Martín Anselmi también está en carpeta para San Luis (Getty Images)

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Excelsior también menciona a Martín Anselmi como una alternativa viable para los potosinos. El estratega argentino está libre después de su irregular paso por Botafogo de Brasil y está a la espera de una oferta que lo respalde en lo deportivo. Otra opción es la de Diego Mejía, quien acaba de coronarse campeón en Canadá con Atlético Ottawa, otro equipo filial repartido en este mundo.

En síntesis