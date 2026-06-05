Una de las novelas del último mes en el futbol mexicano tuvo que ver con la resolución del futuro de Antonio Mohamed. El entrenador, muy seducido cada vez que se abre un mercado, tenía una cláusula de salida en Toluca que mantuvo en alerta al club mexicano. Sin embargo, en estas horas, llegó una notificación que llevó tranquilidad al ‘Infierno’.

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Con esa chance de desvinculación del entrenador a mitad de año, la principal alerta surgía de Boca Juniors, que se quedó sin DT y del cual el ‘Turco’ había admitido ganas de dirigir. El periodismo partidario del ‘Xeneize’ puso sobre la mesa el nombre de Mohamed como el principal candidato a sucederlo, lo cual elevó sospechas en México.

No obstante, este viernes por la tarde, desde Argentina han confirmado la decisión del argentino ante el interés de Boca Juniors, que necesitaba de inmediato cerrar un técnico. Bajo el escenario de la urgencia de cerrar el acuerdo por la cercanía con la pretemporada, el equipo auriazul llegó prontamente a una conclusión con este tema.

Antonio Mohamed, muy querido por todos en Toluca [Foto: Getty]

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Según indicaron desde ESPN Argentina, Boca Juniors descartó a Antonio Mohamed como aspirante al cargo de entrenador del primer equipo para el segundo semestre. De acuerdo a la información de la señal televisiva latinoamericana, ya trabajan en la contratación de Rodolfo Arruabarrena como próximo estratega principal.

En este sentido, la cadena aseguró que fue el ‘Turco’ quien comunicó que seguirá en Toluca, y que por ello Boca se bajó de cualquier tipo de conversación o avance por Antonio Mohamed. Si bien hasta el 10 de junio está activa la cláusula de salida de los ‘Diablos Rojos’ a favor del DT, el argentino optó por no ejecutar la misma y no marcharse.

De este modo, Antonio Mohamed cumplirá su contrato hasta fin de año con el conjunto escarlata, donde tendrán muchos objetivos por delante. Se viene el Campeón de Campeones, el Torneo Apertura, la Leagues Cup y la Copa Intercontinental, donde hay más títulos por ganar. El Turco se queda en casa y es la mejor noticia posible para este verano.