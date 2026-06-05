Ángel Correa solo sería vendido de Tigres a River Plate por la cláusula de rescisión

Ángel Correa tiene contrato con Tigres hasta 2030. Hasta el momento el argentino disputó 54 partidos con los Felinos.

El periodista argentino Germán García Grova aseguró este jueves que River Plate y Ángel Correa llegaron a un acuerdo de palabra en su contrato y que ahora dependía de la negociación entre el Millonario y Tigres para que se concrete el fichaje del delantero.

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Estos reportes desde Argentina causaron impacto en la Sultana del Norte por la posible pérdida de uno de sus futbolistas más importantes. De acuerdo a Mediotiempo, una fuente interna de Tigres reveló que Ángel Correa solo sería vendido por la cláusula de rescisión.

El valor de la cláusula de rescisión de Ángel Correa

La cláusula de rescisión del argentino ronda los 15 millones de dólares. Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, comentó hace unos días que iba a estar dispuesto a desembolsar grandes cantidades de dinero para fichar a jugadores de jerarquía en este mercado.

De esta manera, la cifra de 15 millones de dólares no parece una cuestión que preocupe al conjunto argentino. Según Mediotiempo, Ángel Correa y su entorno le han negado a la directiva felina que hayan existido negociaciones con River Plate.

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La cláusula de rescisión de Ángel Correa ronda los 15 millones de dólares (Getty Images)

De todos modos, no sería la primera vez que un jugador dice que nunca habló con otro equipo y que después de unas semanas se termina confirmando su venta. Ángel Correa tiene contrato con Tigres hasta 2030 y el club no tiene intenciones de negociarlo, por lo que River deberá pagar la cláusula en este caso.

Ángel Correa fue clave para que Tigres llegue a la final del Apertura 2025 y de la Concachampions, aunque no pudo ganar ningún título con el conjunto auriazul. El delantero ha convertido 23 goles y dio 13 asistencias en 54 partidos disputados.

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En síntesis