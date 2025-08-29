No caben dudas que en el futbol de México existe grandes rivalidades que dejan duelos para la historia. En este caso, un futbolista de América opinó en diálogo con TUDN sobre cuál es el rival al que más disfruta derrotar cada vez que lo enfrenta.

Se trata del jugador Dagoberto Espinoza, canterano precisamente de las Águilas. Lejos de caer en la elección de Chivas, el rival tradicional con el que el equipo disputa el Clásico Nacional, se decantó por Cruz Azul, con el que disputan el Clásico Joven.

Dagoberto Espinoza aprovecha sus oportunidades en América. [Foto: Getty Images]

Así lo narró: “Yo creo que Cruz Azul (es al que más disfruta ganarle). No me ha tocado jugar contra ellos, pero es una muy buena rivalidad entre nosotros. El ganarles es muy satisfactorio, muy placentero, es un equipo muy agresivo. Todos nos quieren ganar siempre, pero se nota más con ellos (Cruz Azul), hay más pique“.

Y continuó: “Creo que es el máximo rival del América históricamente (es Chivas). Siempre hay un enganche contra ellos de querer ganar, siempre querer hacerlo mejor. Son partidos para la afición, para el cuerpo técnico. Nos gusta ganar también“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Dagoberto Espinoza en América?

El lateral derecho de 21 años lleva disputados con el primer equipo de los capitalinos 28 encuentros, en los que fue titular en 17 oportunidades. Además, se dio el gusto de marcar un gol. Con el correr de los partidos empezó a tener consideración para integrar el grupo que compite partido a partido.

