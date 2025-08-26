Después de un año de ausencia, Sergio “Checo” Pérez volverá a competir en la Fórmula 1 a partir del 2026. El piloto mexicano fue presentado como parte del nuevo proyecto de Cadillac junto a Valtteri Bottas, lo que generó gran expectativa tanto en México como en el resto del mundo.

La noticia rápidamente dio la vuelta en redes sociales, donde miles de fanáticos y personalidades del deporte le dejaron sus felicitaciones por este nuevo desafío. Checo, comienza una nueva experiencia de su carrera tras su paso por Red Bull de 2021 a 2024.

Entre tantas reacciones, un mensaje llamó particularmente la atención: el del Club América. La institución azulcrema, de la cual Checo es aficionado, se sumó a las felicitaciones y le dejó un mensaje al piloto mexicano tras confirmarse su esperado regreso.

Así felicitó América a Checo Pérez

“¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre Grande de Corazón. Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre”, escribieron en las redes sociales de la institución mexicana que se mostró orgullosa por el nuevo paso que dio el piloto.

Colapinto felicitó a Checo Pérez

“Vamos checoooooo”, escribió el piloto argentino que corre en Alpine a través de Instagram en la publicación que subió Checo sobre su vuelta a la competición a partir del año que viene.