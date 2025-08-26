Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÓRMULA 1

El mensaje que le dedicó América a Checo Pérez tras unirse a Cadillac en la Fórmula 1

Luego de confirmarse que Checo Pérez será piloto de Cadillac en la Fórmula 1, el Club América le dedicó un mensaje especial que generó repercusión en las redes sociales.

Por Ramiro Canessa

El Club América felicitó a Sergio “Checo” Pérez luego de confirmarse su fichaje por Cadillac en la Fórmula 1.
© Getty ImagesEl Club América felicitó a Sergio “Checo” Pérez luego de confirmarse su fichaje por Cadillac en la Fórmula 1.

Después de un año de ausencia, Sergio “Checo” Pérez volverá a competir en la Fórmula 1 a partir del 2026. El piloto mexicano fue presentado como parte del nuevo proyecto de Cadillac junto a Valtteri Bottas, lo que generó gran expectativa tanto en México como en el resto del mundo.

Publicidad
La reacción de la prensa internacional al regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

ver también

La reacción de la prensa internacional al regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

La noticia rápidamente dio la vuelta en redes sociales, donde miles de fanáticos y personalidades del deporte le dejaron sus felicitaciones por este nuevo desafío. Checo, comienza una nueva experiencia de su carrera tras su paso por Red Bull de 2021 a 2024.

Entre tantas reacciones, un mensaje llamó particularmente la atención: el del Club América. La institución azulcrema, de la cual Checo es aficionado, se sumó a las felicitaciones y le dejó un mensaje al piloto mexicano tras confirmarse su esperado regreso.

Mientras Valtteri Bottas tiene una fortuna de 20 millones, la que acumuló Checo Pérez en la Fórmula 1

ver también

Mientras Valtteri Bottas tiene una fortuna de 20 millones, la que acumuló Checo Pérez en la Fórmula 1

Así felicitó América a Checo Pérez

“¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre Grande de Corazón. Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre”, escribieron en las redes sociales de la institución mexicana que se mostró orgullosa por el nuevo paso que dio el piloto.

Publicidad

Colapinto felicitó a Checo Pérez

“Vamos checoooooo”, escribió el piloto argentino que corre en Alpine a través de Instagram en la publicación que subió Checo sobre su vuelta a la competición a partir del año que viene.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
David Faitelson castigó a Checo Pérez con un dardito caliente tras su regreso a la F1
FÓRMULA 1

David Faitelson castigó a Checo Pérez con un dardito caliente tras su regreso a la F1

Mientras Valtteri Bottas ganó 10 carreras, los triunfos de Checo Pérez
FÓRMULA 1

Mientras Valtteri Bottas ganó 10 carreras, los triunfos de Checo Pérez

Checo Pérez reveló qué aprendió al estar fuera de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Checo Pérez reveló qué aprendió al estar fuera de la Fórmula 1

Con tres palabras: el mensaje de Claudia Sheinbaum a Checo Pérez
FÓRMULA 1

Con tres palabras: el mensaje de Claudia Sheinbaum a Checo Pérez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo